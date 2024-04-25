الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تنظمها "المتحدة".. افتتاح البطولة الإفريقية للجودو بالسلام الوطنى

افتتاح البطولة الأفريقية
افتتاح البطولة الأفريقية للجودو

 

انطلق حفل افتتاح البطولة الإفريقية للجودو، والتى تقام باستاد القاهرة وتنظمها الشركة المتحدة للرياضة، بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، كما شهد الحفل استعراضا فنيا، بالإضافة إلى اللايت شو.

ويشهد حفل الافتتاح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وشريف العريان، أمين عام اللجنة الأوليمبية والأسطورة الأوليمبية محمد رشوان.

وتقام منافسات البطولة فى الفترة من 24 إلى 27 أبريل الجارى بصالة ستاد القاهرة.

وشهدت منافسات اليوم الأول من البطولة الإفريقية للجودو المقامة حاليًا في القاهرة، تأهل 4 لاعبين مصريين للمنافسة على الميداليات.

وجاءت نتائج اللاعبين المصريين كالتالي:
يسري سامي وزن "60 كجم" – تأهل لمواجهة بطل المغرب على الميدالية الذهبية.
أحمد عبد الرحمن "66 كجم"– تأهل لمواجهة بطل الجزائر على الميدالية الذهبية.
محمد عبد الموجود "66 كجم"– يواجه بطل المغرب على الميدالية. البرونزية.
نورا سالم (48 كجم)- تواجه بطلة المغرب على الميدالية البرونزية.

وانطلقت، صباح اليوم الخميس، منافسات اليوم الأول من البطولة الإفريقية للجودو، المقامة حاليًا على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة بمشاركة 35 دولة.

يشارك في منافسات البطولة الإفريقية للجودو بالقاهرة 35 دولة، هي:

أنجولا- الجزائر- بوتسوانا- بنين- بوروندي- الكاميرون- الرأس الأخضر- بوركينا فاسو - أفريقيا الوسطى- تشاد- جزر القمر- كوت ديفوار- الكونغو الديمقراطية- جيبوتي – الجابون- جامبيا- غينيا – غينيا بيساو- كينيا- مدغشقر- مالاوي- مالي- موريشيوس – المغرب- موزمبيق- النيجر- رواندا- ساو تومي وبرينسيبي- السنغال- جنوب أفريقيا – توجو- تونس- تنزانيا- زامبيا- مصر.

من المقرر أن تقام منافسات البطولة الإفريقية للجودو خلال الفترة من 24 حتى 28 أبريل الجاري على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وتحظى بأهمية كبيرة؛ نظرًا لكونها إحدى البطولات المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024، ويحصل صاحب المركز الأول على 700 نقطة.

ويعتمد نظام التأهيل لأوليمبياد باريس في الجودو، على جمع النقاط، من خلال المشاركة في البطولات الدولية والقارية، وهو نظام صعب يتطلب المشاركة في أكبر عدد من البطولات وحصد الألقاب؛ من أجل خطف تذكرة التأهل للأوليمبياد.

٢٠٢٤٠٤٢٥_١٥٥٦٠٣
٢٠٢٤٠٤٢٥_١٥٥٦٠٣

افتتاح البطولة الأفريقية للجودو
افتتاح البطولة الأفريقية للجودو
افتتاح البطولة الأفريقية للجودو
افتتاح البطولة الأفريقية للجودو
افتتاح البطولة الأفريقية للجودو
افتتاح البطولة الأفريقية للجودو
افتتاح البطولة الأفريقية للجودو
افتتاح البطولة الأفريقية للجودو
اتحاد الجودو مرزوق علي البطولة العربية للأندية يستعد اتحاد الجودو البطولة الأفريقية للجودو اتحاد الجودو برئاسة مرزوق

الأكثر قراءة

مواعيد الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

أزمة بحراسة مرمى الأهلى قبل مواجهة مازيمبى فى نصف نهائى أبطال إفريقيا

حكم بسجن حليمة بولند بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

قرار عاجل من النيابة العامة بحق مغتصب طفلة مدينة نصر

كرة يد: الأهلى يخسر من الترجى فى نصف نهائى كأس الكئوس الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام