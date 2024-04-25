الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تعيين حسام الجراحى نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية لمدة عام

حسام الجراحى
حسام الجراحى


بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء المصرى رقم 1115 لسنة 2024 والصادر فى 22 من أبريل 2024، "تم تعيين  حسام أحمد الجراحي، نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية لمدة عام".
هذا وقد شغل حسام الجراحى منصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبورصة السلعية - مصر، منذ الأول من ديسمبر عام 2023 حتى تاريخه، فضلًا عن خبراته السابقة فى مجال البنوك وأسواق المال لسنوات مضت.
ويتقدم  الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة البورصة السلعية- مصر وأعضاء المجلس والعاملين بالبورصة السلعية- مصر بالشكر والعرفان والتقدير  حسام الجراحى على ما بذلة من جهد مشكور خلال فترة توليه المسئولية، متمنين له دوام التوفيق والسداد فى منصبة الجديد.
وإذ يؤكد رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية- مصر أنه سوف يتم اختيار الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب الجديد للبورصة السلعية مع أول دورة انعقاد لمجلس الإدارة.
كانت قد أعلنت البورصة أنه استكمالًا لتحديث الإجراءات وآليات عمل البورصة السلعية- مصر وتشكيل اللجان التنظيمية لتسهيل عمل البورصة وفقًا للقواعد والإجراءات المتبعة ببورصات السلع العالمية، فقد تم الانتهاء من تشكيل لجنة العضوية ولجنة إدارج السلع والعمليات على النحو الآتي:-

أولًا: اختصاصات لجنة العضوية
إصدار القرارات الخاصة بشأن طلبات العضوية بالبورصة والنظر في مدى استمرار توافر المعايير والاشتراطات الفنية والمالية لكل عضو لاستمرار قيده في سجل العضوية واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن وفحص أي مخالفات منسوبة للعضو واتخاذ أي من التدابير أو الإجراءات المبينة في قواعد العضوية والمشار إليها بالعقد المبرم مع البورصة.
وجار حاليًا مخاطبة الجهات الأعضاء للتوقيع على عقود العضوية استنادًا للقواعد المنظمة لها.

ثانيًا: اختصاصات لجنة إدراج السلع والعمليات
إصدار القرارات اللازمة بشأن إدراج السلع على منصة البورصة السلعية ووضع كل القواعد والإجراءات والتدابير المتعلقة بتداولها على منصة البورصة وعلى النحو الذى يحقق الهدف من إدراجها فى ضوء الغرض من إنشاء البورصة السلعية.
 

البورصة السلعية – مصر رئيس مجلس الوزراء المصري نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية لمدة عام حسام احمد الجراحي الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبورصة السلعية - مصر الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية جهاز تنمية التجارة الداخلية

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