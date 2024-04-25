الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شاطئ للمكفوفين ورامب ممهد.. كيف دعمت الإسكندرية ذوي القدرات الخاصة؟

شواطىء الاسكندرية
شواطىء الاسكندرية

سجّلت شواطئ الإسكندرية تجربة رائدة في الاهتمام بذوي القدرات الخاصة لضمان إجازة صيفية آمنة لهم على شواطئ عروس المتوسط.

وخصصت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف شاطئين لذوي الهمم هما شاطئ المندرة وسيد درويش بمنطقة الانفوشي ليكون مؤهلين لاستقبالهم رفقة ذويهم، كما تم تجهيز رامب مجهّز ومساحة مخصصة لتكون ممهدة لنزول ذوي الهمم من الاعاقات الحركية للسباحة دون احتياج لمساعدة، إضافة إلى تخصيص شاطئ مخصوص للمكفوفين بتحديد مساحة لهم وعمل حواجز من الحبال المطاطية لتكون آمنة لهم.

وقالت سهيلة أحمد، أم لذوي القدرات الخاصة، إن اهتمام الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس السيسي لم نشهده من قبل فأصبح لأبناءنا اهتمام وحقوق واجبة تضمن لهم حياة طبيعية وسط المجتمع.

وأشادت حنان السماك، أم لذوي القدرات الخاصة إن ابنها من ذوي الإعاقة البصرية، وبالفعل مع بدء تشغيل شاطئ المكفوفين واصطحبت ابنها لتخوض التجربة التي وجدته مستمتع بها للغايه وتضمن له المتعة والأمان معًا مع تواجد عمال مدربين ومؤهلين للشاطئ للتعامل مع أبناءهم.

وأكملت امل صبري، أم لذوي القدرات الخاصة أن أبناءنا اصبح لهم أولوية واهتمام من الدولة وتطبيق هذا على المستويات الحكومية والاجتماعية لأن ابناءنا يستحقون هذا وكانوا يفتقدون الدعم والاهتمام لاظهار قدراتهم المشرفة لمصر محليا ودوليا.

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