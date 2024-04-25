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حوادث

قانوني يوضح المستندات المطلوبة لرفع دعاوى قضائية بمحكمة الأسرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يلجأ الكثير من الأزواج والزوجات لمحاكم الأسرة لرفع دعاوى قضائية للمطالبة بحقوقهم، بعد فشلهم في إصلاح الأمور بينهم بالطرق الودية، لذلك  تستعرض "الدستور" المستندات المطلوبة لرفع دعوى قضائية بمحكمة الأسرة.

وقال رامي  عبداللاه المحامي المختص بشئون الأسرة، أن محاكم الأسرة هي المحاكم المختصة بنظر الدعوى التي ترفع من أحد الزوجين، سواء كانت  مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ، ودعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام.

المستندات المطلوبة لرفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة

 وأوضح المحامي المختص بشئون الأسرة، أن المستندات  المطلوبة لرفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة  هي كالتالي: 
1- نسخة ضوئية عن وثيقة الزواج
2- نسخة من التوكيل متبوع بصورة كارنيه المحاماة
3- نسخة ضوئية عن شهادة ميلاد الأطفال بالكمبيوتر إن وجد.
4- سوف تحصل على رقم التسوية والتاريخ الذي تحضر به بنفسك  إلى مكتب التسوية للفصل في النزاع.
5- يتم رفع الدعوى عقب مرور 15 يوما من اليوم الذي تم تقديم طلب التسوية به.
6- القيام برفع دعوى بعد صدور قرار في طلب التسوية سواء كان هذا القرار إيجابيا أم سلبيا.
7- عريضة الدعوى مرفقة برقم التسوية والتاريخ الذي تمت به التسوية.
8-  3 نسخ ضوئية من عريضة الدعوى مع ضرورة وضع دمغة محاماة على أصل العريضة.
9- حافظة مستندات لحفظ المستندات الخاصة بالقضية بها.
 

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