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محمد الباز

الدين لله

جامعة الأزهر تتيح كتب مسابقة "القراءة الحرة" لطلابها

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

في إطار اهتمام مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وحرصها على تثقيف طلابها؛ قامت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بتوفير كتب مسابقة "القراءة الحرة" الخمسة للطلاب من خلال نشرها PDF على صفحة المركز الإعلامي للجامعة.

تحفيز الطلاب على القراءة

وأوضح الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أن المسابقة تهدف إلى تحفيز الطلاب على القراءة، وتنمية الوعي والمعرفة، وإحياء قيمة فَهم الكتب التراثية وتدارسها، وتنمية مهارات الطلاب على التلخيص والمناقشة والسرد، إضافة إلى إسهاماتها في شغل أوقات الطلاب بما هو مفيد وجاد، وتقليص استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي التي يعتمدون عليها كمصدر وحيد للمعلومات والمعرفة الثقافية، والتي يستغلها متطرفو الفكر في بثِّ سمومهم الداعية إلى الإلحاد والطعن في الثوابت والانحراف الفكري والسلوكي.

قدرة الطلاب على القراءة والتلخيص 

وأضاف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المسابقة تَختبر قدرة الطلاب على قراءة وتلخيص وبيان وجه الإفادة من خمسة كتب؛ هي: الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي، والشفا في التعريف بحقوق المصطفى للقاضي عياض، ونور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ الخضري، والنبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز، ورسالة في الطريق إلى ثقافتنا للأستاذ محمود شاكر.

جدير بالذكر أن المسابقة تتم من خلال الإدارة العامة لرعاية الطلاب برئاسة الأستاذ محمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب.

الأزهر الشريف أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف القراءة مسابقة القراءة الحرة

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