علاج وفحص أكثر من 6000 رأس ماشية لدي 1800 من صغار المربين بالمنيا

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم صغار المزارعين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

تنفيذ قافلة بيطرية في المنيا

وقد تم تنفيذ قافلة بيطرية في المنيا من يوم 20 /4/ 2024 حتى 25 /4/ 2024، وقد جابت العيادة المتنقلة قري ونواحي المحافظة، لعلاج مواشي وأغنام وماعز ودواب صغار المربيين، وقد صرح مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطري وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

فحص وعلاج تناسلي وسونار لـ 532 حالة

وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار لـ 532 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع، لـ 841 وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية لـ2037 حالة وتم عمل 105عمليات جراحية، وتم تحصين 521 بالتحصينات غير سيادية وتم تنفيذ الخدمات البيطرية المتنوعة، لـ إجمالي 6016 حالة لدى 1800 من صغار مربي الماشية والدواب والاغنام والماعز بالمحافظة.

وكان أكد الدكتور خالد مرسي مدير عام الطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تستعد لتحصين أكثر من 4 ملايين رأس ماشية ضد الحمى القلاعين وحمى الوادي المتصدع بالمحافظات خلال شهر رمضان، وذلك في اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تجرى في القرى والنجوع لحماية الثروة الحيوانية.

وقال "مرسي" في تصريحات لـ"الدستور" أن عمليات التحصين تتم كل 4 شهور وتستهدف جميع الحيوانات من من الأبقار والجاموس والاغنام والماشية مناشدا المواطنين بتجهيز حيواناتهم