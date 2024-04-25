الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز

اقتصاد

شعبة المصدرين: نمو كبير في صادات قطاع الصناعات الكيماوية

شريف الجبلي
شريف الجبلي

قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع الصناعات الكيماوية من القطاعات المرشحة للزيادة في الصادرات، حيث يمثل نحو 25% من الصادرات غير البترولية في مصر.

وأضاف الجبلي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المتوقع أن يحقق هذا القطاع نموا في الصادرات بنسبة 10% ومن المستهدف الوصول لنحو 9 مليارات دولار، لافتًا إلى أن تلك السلع مرتبطة بالأسعار العالمية، موضحا أن قطاع الصناعات الكيماوية ومشتملاته ضمن أبرز القطاعات المتصدرة في التصدير خلال السنوات الأخيرة.

خطة واضحة لدى اتحاد الصناعات

أوضح أن اتحاد الصناعات المصرية لديه خطة واضحة للتصدير وخاصة إلى السوق الأفريقية، باعتباره سوق واعد للاستثمار عن طريق لجنة التعاون الأفريقي التي تقوم بدورها في تعزيز التعاون المشترك، والذي يستهدف التوسع في الرقعة الأفريقية وفق توجهات الدولة المصرية.

وتحرص الدولة على النهوض بمعدلات الصادرات المصرية باعتبارها رافدًا رئيسيا في منظومة الاقتصاد المصري، لافتًا إلى حرص التجارة والصناعة على تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

تعزيز الإنتاج الصناعي

وتواصل وزارة التجارة والصناعة تذليل عقبات الاستثمار وتعزيز الإنتاج الصناعي من خلال حزمة من الإجراءات من بينها استمرار الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة؛ بهدف زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية إلى 145 مليار دولار سنويًا على مدى السنوات الست المقبلة، إضافة إلى زيادة الناتج الصناعي بنسبة 20% سنويًا، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% على الأقل، إضافة إلى زيادة فرص العمل من خلال توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة خلال تلك الفترة.

المصدرين الصناعات المصرية الصادرات الصناعات الكيماوية التعاون الأفريقي مصر أفريقيا

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