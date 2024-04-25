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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"بيعاكس مرات أخويا".. فيسبوك يقود علاقة زوجية للخلع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

“عينه زايغة ووصلت وقاحته إنه يعاكس مرات أخويا على الفيس بوك مستغلا سفر زوجها“ بهذه الكلمات بدأت السيدة  ”حنان.ح ” دعواها التى تقدمت بها لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة والتي طالبت فيها بخلع زوجها.

وتابعت الزوجة: تزوجته وأنا على علم بأنه مريض بمعاكسة السيدات لكن أجبرني والدي علي هذه الزيجة متخيلا بأن أحواله ستنصلح بعد الزواج لكن ساءت أحواله أكثر وأكثر، فطرد من عمله بسبب شكاوي السيدات من نظراته وسلوكه، وأصبحت أنا من أنفق على المنزل ومسوؤلة عنه في كل شئ.

وأضافت حنان: حاولت مساعدته في التوظيف بأكثر من مكان لكن بكل مرة يخيب ظني به  ولم يتوفق في العمل، ومنذ 7 شهور تقريبا وهو جالس في المنزل، ولم يفارق الهاتف يده محاولا عمل صداقات مع أجانب لمساعدته في السفر لأوروبا.

وتابعت: علمت من زوجة أخي بقيام أحد الأشخاص بمعاكستها على الفيس بوك وعلى علم بالكثير من تفاصيل حياتها، وطلب منها أخي التحدث معه لمعرفة شخصيته الحقيقة، وقامت زوجة أخي بتحرير محضر بمباحث الإنترنت وكانت المفاجأة بأن مباحث الإنترنت أثبتت بأن  زوجي من يراسلها وبياناته الشخصية وبمواجهته أقر بمعاكستها لكن كان من باب المزاح ليس أكثر، ورفضت زوجة أخي التنازل عن المحضر وتم الحكم عليه بسنة غيابي، لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لخلعه.

محكمة الاسرة خلع فيس بوك معاكسة السيدات القاهرة

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