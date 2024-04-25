الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إثر مشادة كلامية.. مزارع ينهى حياة زوجته بقطعة خشبية فى المنيا

جثة سيدة
جثة سيدة

أنهى مزارع حياة زوجته بقطعة خشبية، بسبب مشادة كلامية بقرية البياضية، إحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا.

تفاصيل الواقعة

كان قد تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، بلاغًا من أهالي قرية البياضية، بمركز ملوي، بمقتل ربة منزل على يد زوجها بالقرية، انتقلت سيارات الإسعاف، وفريق البحث الجنائي، برئاسة العقيد علاء جلال، رئيس مباحث جنوب المنيا، وتبين العثور على جثة (ع- ع – ب- 65 سنة)، ربة منزل، مصابة بجرح قطعي بالرأس، وبسؤال زوجها (و- س - ع - 70 سنة)، مزارع، أقر بارتكابه الواقعة، لمروره باضطرابات نفسية، وعلى خلفية مشادة كلامية بينه وبين المجني عليها.

تم القبض على المتهم، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى ملوي العام تحت تصرف النيابة العامة، من جانبه كلف المستشار أحمد عبدالهادي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، فريق النيابة العامة بمركز ملوي، لمناظرة جثة المجني عليها.

امن القاهرة النيابة العامة التحقيقات لجنة هندسية وزارة الداخلية مركز ملوي جنوب المنيا

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