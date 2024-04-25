"خلّص عليها بالحزام".. عامل ينهي حياة شقيقته في السلام

قررت نيابة حلوان الكلية، إحالة عامل متهم بقتل شقيقته باستخدام «حزام» بسبب خلافات سابقة بينهم، في منطقة دار السلام، للمحاكمة العاجلة.

خلص عليها بالحزام.. عامل ينهي حياة شقيقته في السلام

وكشف أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم ١٤٩٥٩ لسنة ۲۰۲۲ جنايات قسم شرطة دار السلام، والمقيدة برقم ۲۷۰۳ لسنة ۲۰۲۲ كلي حلوان الكلية، قيام المتهم «سعد. ح» بقتل المجني عليها الطفلة بسمله «سعد.م» - شقيقته 18 سنة، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك، بأن عقد العزم والنية على إزهاق روحها وأعد لذلك الغرض أداة "حزام" فتوجه صوبها متعديا عليها بالضرب قاصدًا إزهاق روحها.

وخلال التحقيقات قالت والدة المجني عليها إن يوم الواقعة، حدثت مشادة كلامية بين المتهم وابنتها المجني عليها، وعلى إثر ذلك انهال على الأخيرة بالضرب باستخدام "حزام" محدثًا إصابتها بالوجه والبطن وأجزاء متفرقة بجسدها، وغادر المنزل لبرهة وعاد مرة أخرى متعديا عليها برطم رأسها بالدولاب فحاولت الهرب منه ومن بطشه فلاحقها المتهم واستكمل فعله بالتعدي عليها باستخدام يده وساقه والحزام، وجثم على جسدها أثناء استلقائها أرضًا واضعا قطعة ملابس "إسدال" بفمها وخنقها بيده حتى فارقت الحياه.

وتبين من تحريات قسم شرطة دار السلام، بأن تحرياته السرية توصلت الى صحة الواقعة كما جاءت بأقوال سابقيه من قيام المتهم بالتعدي على شقيقته المحني عليه محدثًا ما لحق بها من إصابات والتي أودت بحياته وعزي قصده من ذلك قتلها، وأضاف بتمكنه من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وعثر معه على الأداة المستخدمة في الواقعة.