الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"خلّص عليها بالحزام".. عامل ينهي حياة شقيقته في السلام

إحالة متهم للمحاكمة
إحالة متهم للمحاكمة

قررت نيابة حلوان الكلية، إحالة عامل متهم بقتل شقيقته باستخدام «حزام» بسبب خلافات سابقة بينهم، في منطقة دار السلام، للمحاكمة العاجلة.

خلص عليها بالحزام.. عامل ينهي حياة شقيقته في السلام 

وكشف أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم ١٤٩٥٩ لسنة ۲۰۲۲ جنايات قسم شرطة دار السلام، والمقيدة برقم ۲۷۰۳ لسنة ۲۰۲۲ كلي حلوان الكلية، قيام المتهم «سعد. ح» بقتل المجني عليها الطفلة بسمله «سعد.م» - شقيقته 18 سنة، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك، بأن عقد العزم والنية على إزهاق روحها وأعد لذلك الغرض أداة "حزام" فتوجه صوبها متعديا عليها بالضرب قاصدًا إزهاق روحها.

وخلال التحقيقات قالت والدة المجني عليها إن يوم الواقعة، حدثت مشادة كلامية بين المتهم وابنتها المجني عليها، وعلى إثر ذلك انهال على الأخيرة بالضرب باستخدام "حزام" محدثًا إصابتها بالوجه والبطن وأجزاء متفرقة بجسدها، وغادر المنزل لبرهة وعاد مرة أخرى متعديا عليها برطم رأسها بالدولاب فحاولت الهرب منه ومن بطشه فلاحقها المتهم واستكمل فعله بالتعدي عليها باستخدام يده وساقه والحزام، وجثم على جسدها أثناء استلقائها أرضًا واضعا قطعة ملابس "إسدال" بفمها وخنقها بيده حتى فارقت الحياه.

وتبين من تحريات  قسم شرطة دار السلام، بأن تحرياته السرية توصلت الى صحة الواقعة كما جاءت بأقوال سابقيه من قيام المتهم بالتعدي على شقيقته المحني عليه محدثًا ما لحق بها من إصابات والتي أودت بحياته وعزي قصده من ذلك قتلها، وأضاف بتمكنه من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وعثر معه على الأداة المستخدمة في الواقعة.

امن القاهرة النيابة العامة التحقيقات لجنة هندسية وزارة الداخلية السلام منطقة دار السلام حزام

مواد متعلقة

المشدد 10 سنوات لمتهمين بترويج "البودرة" فى حلوان

الأكثر قراءة

عاجل| بدء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى لمناقشة صفقة التبادل واجتياح رفح الفلسطينية

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

قرار عاجل من النيابة العامة بحق مغتصب طفلة مدينة نصر

عاجل.. "اجتياح رفح".. تسارع فى الأحداث بعد موافقة تل أبيب على خطة العملية العسكرية

غرق سيارة عروسين في الترعة.. الزفة طلعت على المستشفى (فيديو)

النائب العام ينعى وكيله محمود عبدالمجيد أحمد إبراهيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. إنطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح