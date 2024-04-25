كيفية اكتشاف البطيخ والخوخ الفاسد من السليم (إنفوجراف)

تكثر عمليات البحث على "جوجل" حول علامات الفساد في البطيخ والخوخ، وكيفية شراء البطيخ والخوخ بشكل سليم بعد تمييز غير الناضج أو الفاسد منها.

تمييز البطيخ الفاسد من السليم

لابد أن يكون لون البطيخة السليمة يتراوح بين القاتم والفاتح، كما أن سطحها لامع.



لا بد من عدم اختيار البطيخ الضخم أو صغير الحجم، بل يفضل المتوسط، لا يقل وزنها عن 5 كيلو

لابد من فحص الجزء الأسفل من البطيخة، فيجب أن يكون موضع ملامستها للأرض أصفر اللون، ومن الأفضل أن يكون اللون داكنًا، وأن تكون الخطوط الخارجية للبطيخة بارزة.

لابد ألا يوجد في البطيخة أي نتوءات أو شروخ.

إذا كان هناك ثمرتين بنفس الحجم فاختار الأثقل.

عند الضرب بكف اليد عليه، فغير الناضجة تعطيك صوتا مسطحا بينما الناضجة تعطيك صوتا عميقا.

تجنب تناول البطيخ المترهل من الداخل، داكن اللون، الذي ينبعث منه رائحة كريهة، لأن هذه العلامات تشير إلى احتوائه على فطريات تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المعوية.

كيفية تمييز ثمار الخوخ السليمة والفاسدة