تمزق الرباط الصليبي.. لماذا النساء أكثر عرضة للإصابة به؟

ركبتا الإنسان تحتويان على رباط صليبي أمامي وخلفي، وهي تربط عظم الفخذ بالساق وتثبت مفصل الركبة للأمام والخلف، وكذلك أثناء الحركات الدورانية، وبالإضافة إلى الأربطة الصليبية، هناك الأربطة الجانبية الإنسية والجانبية والغضروف المفصلي.

تعمل جميع أربطة القدم معًا على الحد من تمدد الركبة بحيث لا يتم تمددها أكثر من طاقتها في الظروف العادية، كما أنها تقيد دوران مفصل الركبة وتدعمها كبسولة المفصل والأوتار والعضلات المحيطة، وكلما تم تطوير عضلات التثبيت بشكل أفضل، انخفض خطر الإصابة بتمزق الرباط الصليبي.

كيف يحدث تمزق الرباط الصليبي؟

وفقا لموقع "hindustantimes"، إذا كانت الأربطة الصليبية مثقلة بحركة التواء مفاجئة أو فرط التمدد أو ثني الركبة إلى الجانب، فمن الممكن أن تتمزق جزئيًا أو كليًا، يتأثر الرباط الصليبي الأمامي (ACL) بشكل متكرر أكثر بعشر مرات من الرباط الصليبي الخلفي لأنه أطول وأرق، تسمى معظم تمزقات الرباط الصليبي بإصابات عدم التلامس، وهذا يعني أنها تحدث دون تأثير خارجي أو اتصال مباشر مع الخصم، على سبيل المثال أثناء خطأ في كرة القدم.

يعد الهبوط على ساق واحدة والتوقف المفاجئ والتغيرات المفاجئة في الاتجاه من الأسباب الأكثر شيوعًا للتمزق،و يشعر المريض عادة بألم طعن في الركبة، وعادة ما يتضخم في الساعات التالية للإصابة لأن التمزق يتسبب في تجمع السوائل في المفصل.

ما هي العواقب؟

عادة لا يمكن تحريك الركبة بشكل جيد بسبب الألم والتورم، ولا يمكن ثنيها إلا قليلًا، يحدث الألم عند وضع الوزن عليه، بالإضافة إلى ذلك، يكون مفصل الركبة غير مستقر بسبب قصور الأربطة في أداء وظيفتها، فهو ينزلق مثل الدرج عند المشي. في كثير من الحالات، لا يكون الرباط الصليبي هو الهيكل الوحيد في الركبة الذي تضرر. يمكن أيضًا أن تتأثر الأربطة الخارجية والداخلية والغضروف المفصلي والعظام.

ولكن في حالات نادرة، قد يتمزق الرباط الصليبي دون أن يشعر المريض بذلك. غالبًا ما تظهر تمزقات الرباط الصليبي هذه لاحقًا فقط بسبب تلف الغضروف المفصلي أو الغضروف في الركبة.

كيف يتم علاج تمزق الرباط الصليبي؟

يتم علاج تمزق الرباط الصليبي إما جراحيا أو تحفظيا، أثناء الجراحة، المعروفة أيضًا باسم الجراحة التجميلية للرباط الصليبي، تتم إزالة الأجزاء الممزقة من الرباط الصليبي واستبدالها بزراعة مصنوعة من مادة الوتر الخاصة بالجسم، ومع ذلك، هناك أيضًا عمليات زرع مصنوعة من مواد مانحة أو مواد اصطناعية، عادة لا يتم إجراء العملية إلا بعد أسابيع أو حتى أشهر من الإصابة حتى يهدأ التورم وتتمكن الركبة من التحرك بشكل جيد مرة أخرى.

في العلاج المحافظ، يتم تثبيت الركبة في البداية لعدة أسابيع ويتم تثبيتها باستخدام جبيرة. إذا كانت أطراف الرباط الصليبي الممزق لا تزال على اتصال وثيق مع بعضها البعض، في حالات نادرة يمكن للرباط الصليبي أن ينمو معًا مرة أخرى من تلقاء نفسه. ومع ذلك، فإن هذا لا يعمل عادةً مع الرباط الصليبي الأمامي، تكون الفرص أكبر مع الرباط الصليبي الخلفي، وهو أقصر وأكثر إحكاما، ويتضمن العلاج المحافظ دائمًا تدريبًا مستهدفًا للعضلات حول الركبة، ويجب عليهم تثبيت الركبة وبالتالي تولي وظيفة الرباط الصليبي المفقود.

ما العواقب طويلة المدى لتمزق الرباط الصليبي؟

يمكن أن يؤدي تمزق الرباط الصليبي لاحقًا إلى تغير في ثبات مفصل الركبة، وبالتالي تحميل غير صحيح، وينطبق هذا على تمزقات الرباط الصليبي التي تم إجراؤها أو التي لم يتم علاجها، على الرغم من أن الخطر يكون أعلى في الحالات التي لم يتم علاجها. يزداد الحمل على الغضروف المفصلي والغضروف المفصلي، ما قد يؤدي إلى تمزق في الغضروف المفصلي وكذلك هشاشة العظام، وهو التدهور الذي لا رجعة فيه في أسطح الغضاريف في مفصل الركبة التي تحمي المفصل، وفي أسوأ السيناريوهات، سيكون من الضروري في نهاية المطاف استخدام مفصل ركبة اصطناعي.

لماذا النساء أكثر عرضة للإصابة بتمزق الرباط الصليبي؟

من الناحية التشريحية والوراثية والهرمونية، تتمتع النساء بظروف أقل ملاءمة لصحة الأربطة، نظرًا لأن حوضهن أوسع، تميل النساء إلى اتخاذ وضعية الركبتين، ما يؤدي إلى تمزق الرباط الصليبي إذا تعرضت الركبة للقوة المقابلة، الجهاز العضلي الأنثوي بشكل عام أضعف من الجهاز العضلي الذكري، مما يعني أن وظيفة التثبيت أقل قوة أيضًا.

تلعب الهرمونات أيضًا دورًا: في النصف الثاني من الدورة الشهرية، يعمل هرمون الجنس البروجسترون على تليين الأربطة في الجسم الأنثوي ويزداد خطر الإصابة بالرباط الصليبي. وبشكل عام، فإن الخطر بالنسبة للنساء هو ضعف ما هو عليه بالنسبة للرجال.

كم من الوقت ستغيب عن الملاعب بسبب تمزق في الرباط الصليبي؟

ويعتمد ذلك على مدى خطورة الإصابات الأخرى في مفصل الركبة ونوع الرياضة التي تمارسها. في حالة تمزق الرباط الصليبي النقي دون إصابة الأربطة أو العظام أو الغضروف المفصلي الأخرى، عادةً ما يستغرق الأمر من ستة إلى تسعة أشهر قبل أن تتمكن من المنافسة مرة أخرى، وفي العادة، لا يوجد ما يمنعك من العودة إلى ممارسة الرياضة بعد شفاء تمزق الرباط الصليبي.

مع العلاج الطبيعي المناسب، يمكنك التدرب على مقياس عمل الدراجة أو السباحة بعد حوالي ستة أسابيع من العملية. يمكن استئناف الرياضات التي لا تنطوي على تغييرات مفاجئة في الاتجاه والقوة العالية التي يمارسها القفز والهبوط، مثل الجري والسباحة وركوب الدراجات، بعد ستة أشهر، وفي الرياضات الجماعية مثل كرة القدم وكرة السلة، وكذلك التنس والتزلج على جبال الألب، عادة ما يستغرق الأمر من شهرين إلى ثلاثة أشهر أطول للعودة، ويلعب العنصر النفسي أيضًا دورًا رئيسيًا، حيث يستغرق الأمر وقتًا حتى يثق المرضى في ركبتهم التي تم شفاءها مرة أخرى.

هل يمكنك ممارسة رياضة تنافسية بدون الرباط الصليبي؟

من المؤكد أن هذا ممكن في السباحة أو الجري أو ركوب الدراجات أو غيرها من الألعاب الرياضية ذات الضغط الأقل على الركبتين، ولكن لا ينصح به للرياضات التي تعاني من إجهاد عالي للركبة، لعب لاعب كرة القدم السابق زلاتان إبراهيموفيتش مصابًا بتمزق في الرباط الصليبي لمدة ستة أشهر في عام 2022، وعلى الرغم من فوزه ببطولة إيطاليا مع ميلان، إلا أنه كان بالكاد قادرًا على التدريب ولم يلعب سوى بضع دقائق في كل مرة، وخضع لعملية جراحية نهاية الموسم.

أصيب حارس المرمى الألماني السابق توني شوماخر بتمزق في الرباط الصليبي في سن 18 عامًا قبل مسيرته الاحترافية، لكن شوماخر قرر عدم إجراء عملية جراحية، ولقد لعب طوال حياته المهنية (1973 إلى 1996) بركبة متذبذبة، لكنه دفع ثمن هذا القرار بأضرار وألم شديدين، مما أدى إلى انخفاض جودة حياته بشكل كبير بعد مسيرته