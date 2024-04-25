تشكيل لجنة هندسية لتحديد سبب سقوط سيارة من أعلى كوبرى روض الفرج

كلفت جهات التحقيق بالنيابة العامة، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة هندسية لتحديد سبب سقوط سيارة من أعلى كوبرى روض الفرج.

إرسال التحريات

كانت قد أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات لبيان سبب الحادث والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه في الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة لأصيب سائق بعدة إصابات بالغة، وذلك بسبب سقوط سيارة ملاكى من أعلى كوبرى على خط المترو بجوار محطة روض الفرج، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من شرطة النقل والمواصلات بسقوط سيارة بشريط مترو الأنفاق قرب محطة مترو روض الفرج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وتبين إصابة شخص ونقله إلى المستشفى، وتجرى التحريات لكشف ملابسات الواقعة.