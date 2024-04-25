الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بينهم 3 أشقاء.. 9 مصابين في حادث تصادم بأسيوط

حادث تصادم
حادث تصادم

 وقع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع ربع نقل، بنزلة باقور، التابعة لمركز أبوتيج بأسيوط، أسفر عن اصابة  9 مواطنين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، بينهم 3 أشقاء، صباح اليوم الخميس.

تلقى مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من  مدير المباحث الجنائية، ببلاغ من غرفة عمليات النجدة بحادث تصادم سيارتين بمركز أبوتيج ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور انتقلت سيارات الأسعاف وضباط المباحث لمكان الحادث، وتبين تصادم سيارتين أحداهما ميكروباص وأخرى ربع نقل وتم نقل المصابين لمستشفى أبوتيج المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات، وإزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

حادث تصادم سيارة ميكروباص ربع نقل نزلة باقور مركز أبوتيج جروح متفرقة مدير أمن أسيوط سيارات الإسعاف

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