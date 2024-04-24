إصابة شخصين في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالقليوبية

أصيب شخصين صباح اليوم الأربعاء، في حادث تصادم دراجتين ناريتين أمام قرية كفر منصور التابعة لمدينة كفر شكر في القليوبية، وتم نقل المصابين في حالة حرجة إلى مستشفى كفر شكر التخصصي للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



وكانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق قرية كفر منصور دائرة مركز شرطة كفر شكر وإصابة قائدى الدراجات النارية

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين إصابة «فارس س أ» 21 سنة وإصابة«فوزى م ف» 21 سنة وتم نقلهم إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.