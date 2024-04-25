فريد زهران: نواجه الناشر المزور ومن يساعده بعقوبات رادعة

أكد فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، على مواجهة الناشر المزور ومن يساعده بعقوبات رادعة.

وأضاف "زهران"، في لقاء خاص مع الإعلامي محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "مزورو الكتب عددهم ليس كبيرا، وعددهم قليل جدًا ولكن أثرهم كبير جدًا والمشكلة الدائمة في حجمهم الكبير وإنما القصة في تأثيرهم كيف، والصورة التي يقدمونها عن النشر في مصر، والتداعيات التي تحدث في الخوف من الكتاب المصري، والأكيد أن عددهم قليل جدًا ولكن تأثيرهم بمعىي السمعة أكثر من التأثير الملموس وسنواجه ذلك من خلال أقصي درجات التعاون مع الهيئات المختلفة علي هذا الملف وأن يكون هناك عقوبات رادعة من خلال التشريعات التي تقدم ويتم اقتراحها وداخل الاتحاد".

وتابع أن الاتحاد لا يكون متساهلًا مع الناشر المزور، ومن يساعده من خلال منظومة يتم ضربها واستبعادها من المشهد الثقافي وإنتاج الكتب بصفة عامة، وهذا يمتد للقرصنة الإلكترونية وهذا موضوع مهم، ونحن سنفتح الباب في هذا الموضوع لبحث تشريعى، كيف ستتم مواجهته ومحركات البحث التي سيتم التعامل معها في هذا الموضوع لأنها سبب رئيسي في هذا الموضوع.