الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فريد زهران: نواجه الناشر المزور ومن يساعده بعقوبات رادعة

فريد زهران
فريد زهران

أكد فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، على مواجهة الناشر المزور ومن يساعده بعقوبات رادعة.

وأضاف "زهران"، في لقاء خاص مع الإعلامي محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "مزورو الكتب عددهم ليس كبيرا، وعددهم قليل جدًا ولكن أثرهم كبير جدًا والمشكلة الدائمة في حجمهم الكبير وإنما القصة في تأثيرهم كيف، والصورة التي يقدمونها عن النشر في مصر، والتداعيات التي تحدث في الخوف من الكتاب المصري، والأكيد أن عددهم قليل جدًا ولكن تأثيرهم بمعىي السمعة أكثر من التأثير الملموس وسنواجه ذلك من خلال أقصي درجات التعاون مع الهيئات المختلفة علي هذا الملف وأن يكون هناك عقوبات رادعة من خلال التشريعات التي تقدم ويتم اقتراحها وداخل الاتحاد".

وتابع أن الاتحاد لا يكون متساهلًا مع الناشر المزور، ومن يساعده  من خلال منظومة يتم ضربها واستبعادها من المشهد الثقافي وإنتاج الكتب بصفة عامة، وهذا يمتد للقرصنة الإلكترونية وهذا موضوع مهم، ونحن سنفتح الباب في هذا الموضوع لبحث تشريعى، كيف ستتم مواجهته ومحركات البحث التي سيتم التعامل معها في هذا الموضوع لأنها سبب رئيسي في هذا الموضوع.

مواد متعلقة

لطفى غيث: لم نشهد أية مخالفات داخل شاحنات المساعدات بمعبر رفح (فيديو)

إسرائيل تواصل جرائمها والولايات المتحدة تدعمها بمساعدات جديدة

عمرو خليل: أخطر ما يحدث اليوم هو إطلاق يد إسرائيل

احتفالية أهرامات الجيزة تبهر العالم.. خالد أبوبكر يشيد بالحدث الفريد (فيديو)

لماذا ترفض إسرائيل دخول كراسى كبار السن إلى غزة؟.. الهلال الأحمر يكشف

"القاهرة الإخبارية": استشهاد فلسطينية فى قصف مدفعى غرب مخيم النصيرات وسط غزة

مدير العمليات بالهلال الأحمر المصرى يكشف تفاصيل فحص شاحنات المساعدات (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": وقوع جرحى جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل وسط غزة

الأكثر قراءة

عاجل| سجلت 41 درجة بالقاهرة.. "الأرصاد" تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

عاجل.. توقعات بتراجع أسعار العقارات 20% بعد انخفاض تكلفة الحديد

الموجة الأشد فتكًا.. كيف تتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة؟

تحقيقات حادث الترسانة: خلل بـ"جهاز الكلور" وراء حادث الاختناق بحمام السباحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. إنطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة