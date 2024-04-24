فريد زهران: هناك ناشرون يرتكبون مخالفات فى المعارض الخارجية ويتم إدانتهم بالتزوير

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن هناك ناشرون يرتكبون مخالفات في المعارض الخارجية ويتم إدانتهم بتزوير الكتب.

وأضاف "زهران"، في لقاء خاص مع الإعلامي محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز"،: "لابد أن يكون هناك لجنة لتحديد معايير اختيار كتب وزارة التربية والتعليم للتعامل مع الناشرين تكون مثل لجان التحكيم في المهرجانات أو جوائز الدولة لضمان الشفافية ومشهود لها بالحيادية والنزاهة مثل جائزة الشيخ زايد أو جائزة الدولة التقديرية والجوائز المختلفة".

وتابع: "لأن الجائزة تكتسب قيمتها من حيادية اللجنة المشرفة ولجنة التحكيم، والجائزة تبني لنفسها سمعتها من خلال اللجان التي تختار وبالتالي لابد أن يكون الاقتراح متكامل، وهذا ما سيمنع أن يكون هناك شبهات من خلال آليات واضحة وشفافة، والعدل هنا معناه أن يكون كامل من خلال توزيع الأرباح على الناشرين".