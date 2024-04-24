لياو لي تشيانغ: كلما سئلت عن سر نجاح الصين اقترح كتاب الرئيس الصيني

قال السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشيانغ إنه منذ توليه منصب سفير الصين بالقاهرة كثيرًا ما سئلت من قبل الأصدقاء المصريين عن سر نجاح الصين في تحقيق الإنجازات الكبيرة وعن تأثير تنمية الصين للعالم كلما سئلت بهذا السؤال اقترحت عليهم كتاب "شي جينغ حول الحكم والإدارة".

جاء ذلك في مؤتمر حفل اطلاق وتوقيع كتاب الرئيس الصيني شي جين بينج حول الحكم والإدارة المجلد الرابع في القاهرة المؤتمر الذي اطلقته بيت الحكمة للصناعات الثقافية، اليوم، برئاسة د.أحمد سعيد تحت عنوان “حوار الحضارات حول الحكم والإدارة”، برعاية إعلامية من مؤسسة «الدستور» ومشاركة د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور»، بحضور السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشيانغ ووفد صيني رفيع المستوى.

وتابع لياو لي تشيانغ "يتكون هذا الكتاب من 4 مجلدات تشكل نظاما فكريا ونظريا شاملا، وتظهر بوضوح مسار تطور فكر شي جينبينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد وجوهرها، وتقدم للمجتمع الدولي الدليل الأكثر موثوقية لفهم طريق الصين ورؤيتها وخطتها في العصر الجديد بشكل معمق، فتكتسب أهمية بالغة لكلا الصين والعالم.

أشار تشيانغ إلى أن "يعد هذا الكتاب دليلا لفهم التحديث الصيني النمط على مدى أكثر من قرن مضى، اتحد الحزب الشيوعي الصيني مع أبناء الشعب الصيني بمختلف قومياتهم وقادهم في الكفاح الدؤوب، وحقق المعجزتين العظيمتين المتمثلتين في التنمية الاقتصادية السريعة والاستقرار الاجتماعي الطويل الأمد، واكتشف نمط الصين للتحديث، وخلق شكلا جديدا من الحضارة البشرية.

وأكد لياولي تشانغ لقد أصبحت الصين ثاني أكبر اقتصاد، وثاني أكبر سوق استهلاكية، أكبر دولة من حيث حجم قطاع التصنيع واحتياطي النقد الأجنبي في العالم، وبلغت نسبة مساهمة الصين في النمو الاقتصادي العالمي 30%، وهي القوة المحركة والصابورة الأكثر استقرارا وحيوية وصلابة وإمكانية للنمو في المعادلة الاقتصادية العالمية. كسر التحديث الصيني النمط الصورة النمطية بأن التحديث يساوي التغريب، وأنشأ الصورة الجديدة للتحديث، وأتاح خيارا جديدا للدول النامية في تحقيق الحداثة، وقدم للبشرية مشروعا صينيا في استكشاف النظام الاجتماعي الأفضل. إن كتاب "شي جينغ حول الحكم والإدارة" أفضل حامل لتفسير معجزات الصين وحكاية قصتها ونشر تجاربها.