عصام شرف: الحضارتان المصرية والصينية تشكلان جزءًا مهمًا من التاريخ الإنسانى

أطلق بيت الحكمة للصناعات الثقافية، اليوم، برئاسة د.أحمد سعيد، ندوة حوار الحضارات حول الحكم والإدارة وتقديم وإطلاق كتاب الرئيس الصيني شي جين بينج حول الحكم والإدارة المجلد الرابع في القاهرة، برعاية إعلامية من مؤسسة «الدستور»، ومشاركة د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور».

جاء ذلك بحضور السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشيانغ ووفد صيني رفيع المستوى يضم رئيس المجموعة الصينية للإعلام الدولي، ومن مصر يشارك نخبة من المسئولين والمتحدثين منهم د.عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والسفير على الحفني نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، كما سيتم توجيه الدعوة بالحضور لوزير الشباب والرياضة ووزيرة الثقافة ونخبة من الضيوف.

قال د.عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق إن علاقة مصر والصين تمتد آلاف السنين منذ بدايات طريق الحرير القديم، ودائمًا أقول إن الحضارتين المصرية والصين تشكلان جزءًا هامًا من التاريخ الإنسانى.

واستعرض شرف علاقة التعاون المصرى الصينى بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس الشراكة الاستراتجية الشاملة بين الصين ومصر، والذي أكد فيه على أن الحضارتين المصرية والصينية تمتد لآلاف السنين، وتشكلان جزءًا هامًا من التاريخ الإنساني.ولفت شرف إلى أن علاقة مصر والصين الحديثة بدأت منذ أكثر من 65 عامًا.

وأكد شرف أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ازدادت قوة مع الزمن لتصبح فى درجة متميزة الآن، بالنسبة للعلاقات التجارية والاقتصادية فقد تحسنت بصورة كبيرة خلال العقد السابق وإن كنت أعتقد أنها تحتاج لتطوير أكثر حتى تواكب مستوى العلاقة الدبلوماسية المتميزة.

وأشار شرف إلى أنه لا يمكن إغفال موقف الصين مع مصر خلال الجائحة سواء بالمساعدات الطبية أو مساعدة مصر لتكون أول دولة إفريقية قادرة على إنتاج اللقاح، بالإضافة إلى مشاريع كبيرة فى مجال البنية الأساسية والطاقة وغيرها.

ولفت إلى أن هناك ثلاثة مجالات أساسية يمكن من خلالها تعظيم التعاون بين البلدين: مجال المناطق الاقتصادية الحرة، مجال تعميق الصناعة المحلية، مجال التعاون الثقافى وحوار الحضارات والتعلم المشترك.