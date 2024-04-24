روسيا: الغرب يلجأ للابتزاز والعقوبات لإبقاء إفريقيا تحت سيطرته

قال مدير إدارة إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية فسيفولود تكاتشينكو، خلال الجلسة العامة لمنتدى الشباب الدولي الثالث "روسيا-إفريقيا: ما هي الخطوة التالية؟"، إن الغرب يسعى للحفاظ على نفوذه الاستعماري في إفريقيا، ويلجأ إلى ابتزاز الدول الإفريقية والتلاعب بأسواق الطاقة والغذاء والمالية.



وأضاف الدبلوماسي، بحسب ما أوردت وكالة "تاس" الروسية أن "بقايا العلاقات الاستعمارية في الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية العالمية لا تزال قائمة ويستغلها الغرب الجماعي لإبقاء إفريقيا تحت سيطرته واعتبارها مصدرًا لثرائه".



ومضى: "خصومنا لن يعدلوا على الإطلاق عن المعاملة غير العادلة للعديد من الشركاء الأفارقة التي تمارسها بعض العواصم السابقة والدول الغربية الأخرى في شكل عقوبات مختلفة، والتلاعب في أسواق الطاقة والغذاء والتمويل، والابتزاز المباشر وقطع المساعدات عن طريق المؤسسات الدولية بسبب نفوذهم، كل شيء يظهر أن النظام الاستعماري لم يتم التغلب عليه بالكامل بعد".