الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

المراقبون الجويون بفرنسا يتراجعون عن الإضراب وتعطيل حركة الملاحة الخميس

الحركة الجوية الفرنسية
الحركة الجوية الفرنسية

أعلنت أكبر نقابة للمراقبين الجويين في فرنسا، عن تراجعها عن إضراب بالحركة الجوية، كان مقررًا غدًا الخميس، بعد التوصل إلى اتفاق مع المديرية العامة للطيران الوطني، عقب ليلة كاملة من المفاوضات.

ونقلت صحيفة لوفيجارو الفرنسية عن بيان للنقابة الوطنية لمراقبي الملاحة الجوية، أنه جرى اتخاذ القرار بعد مفاوضات استمرت من الساعة السادسة حتى الثامنة والنصف مساء، وانتهت بالتوصل لاتفاق في اللحظات الأخيرة.

وأضاف البيان أنه في ضوء الموعد النهائي القصير للغاية المرتبط بهذا الاتفاق؛ يمكن لكل مراقب أن يلغي إعلانه السابق، على الرغم من تجاوز الموعد النهائي الذى كان مقررًا وهو السادسة مساء من اليوم السابق.

وفي الليلة السابقة، لم تؤكد المديرية العامة للطيران المدني عدد الرحلات التى تم إلغاؤها، بينما أوردت تقارير إخبارية أنه جرى إلغاء 75% من الرحلات في مطار "أورلي"، و65% في مطار مارسيليا و60% في تولوز و70% في نيس. غير أن المديرية العامة للطيران المدني لم تؤكد بدورها هذه الأرقام.

وفي السياق، أعرب باسكال دو إيزاجيري رئيس الاتحاد الوطني للطيران عن قلقه، وقال "إنها أرقام قياسية وسيكون لها تأثير كبير على القطاع".

يذكر أن أكبر نقابة للمراقبين الجويين في فرنسا كانت قد قدمت بالفعل الثلاثاء، إشعارًا آخر بالإضراب يغطي جسر أسنسيون أيام 9 و10 و11 مايو المقبل؛ احتجاجًا على مشروع إصلاح شامل لهذا القطاع.

وتجري مفاوضات منذ 15 شهرًا بين النقابات والمديرية العامة للطيران المدني حول هذا المشروع الإصلاحي.

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