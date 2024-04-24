الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية: الاحتلال يقتحم عشرات المدن في الضفة الغربية

الاحتلال الصهيوني
الاحتلال الصهيوني

أعلن مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، أن الاحتلال الصهيوني يقتحم عشرات المدن في الضفة الغربية يوميا ويتعمد ترويع المدنيين وتدمير البنية التحتية.

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وأكد الاحتلال الإسرائيلي، خلال إلقاء كلمته في دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات في فلسطين، المذاعة عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه يقوم بحماية المستوطنين لتنفيذ اعتداءاتهم بالضفة الغربية.

المنظمات الإرهابية الصهيونية 

وتابع: "طالبنا بإدراج قائمة من 60 كيانًا إسرائيليا وأخرى تشمل مسؤولين إسرائيليين ضمن المنظمات الإرهابية، قائلًا:" نطالب الولايات المتحدة بمراجعة مواقفها التي تنحاز لإسرائيل وتحول دون تحقيق السلام".

وأشار إلى أن الاحتلال الصهيوني يطالب الولايات المتحدة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي تستخدمها في قتل المدنيين بقطاع غزة.

الاحتلال الصهيونى القاهرة الإخبارية جامعة الدول العربية المناوشات الصهونية بالمنطقة

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