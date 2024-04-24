الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

منة عرفة لـ"الدستور": تشرفت بالعمل مع الكوميديان بيومي فؤاد في "أسود ملون"

الفنانة منة عرفة
الفنانة منة عرفة

كشفت الفنانة منة عرفة، عن تفاصيل دورها في فيلم أسود ملون، الذي يعرض داخل دور العرض السينمائي حاليًا 2024، والذي وصفته بالفيلم الكوميدي رومانسي، ويشاركها فيه نخبة من ألمع نجوم الفن، متابعًة: "كل نجومه من أكبر كوميديانات مصر وعلى رأسهم الفنان بيومي فؤاد ورنا رئيس وأول مرة عصام صاصا".

 

وتابعت عرفة في تصريحات لـ"الدستور": “شخصيتي في فيلم أسود ملون مختلفة تمامًا عن أي دور قدّمته من قبل، والشخصية فيه تدور في إطار رومانسي وتبحث فيه سالي عن حب عمرها طوّال الوقت، نتيجة عملها المستمر في تنيظم الأفراح الجوزات التي ترتب لها، يأخذها الحنين لتجد حبيها وتبحث عنه”.

 

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منة عرفة: أبحث عن فارس الأحلام

وأضافت: "أنا بجسد شخصية سالي ضمن أحداث فيلم أسود ملون، وهي بنت أنثي جدًا في نفسها وبتحب الحب، والأكل، وهي كاركتر خطير في نفسها، وهي شغالة wedding planner، وهي طوّال الوقت تبحث عن فارس الأحلام"، وعن تقارب شخصية سالي قالت: "شخصيتي في الحقيق قريبة من شخصية سالي من ناحية إنني بحب الحب، ورومانسية وبحب الأكل فقط لا غير".

 

قصة أحداث فيلم أسود ملون

وتدور أحداث الفيلم حول منظمة حفلات زفاف، والتي تلجأ إلى طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية وتحدث مفارقات كوميدية في إطار لايت.

 

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال تناوله قضية اجتماعية يتم مناقشتها من خلال أحداث العمل، وينتج عنها صراع بين أبطال العمل.

 

نجوم وأبطال الفيلم

يشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبوليلة، من إخراج حسن البلاسي.

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