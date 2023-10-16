مؤلف فيلم "أسود ملون": مبسوط بفكرة العمل تجربته مختلفة

قال السيناريست أحمد عبد الفتاح عثمان، مؤلف فيلم "أسود ملون"، إن هذه التجربة مختلفة، حيث أن العمل يُقدِم فكرة رومانسية بشكل "لايت"، متابعًا: “مبسوط بفكرة العمل خاصة أنها جديدة ومختلفة عن أي عمل رومانسي، لأنه يغلب عليه طابع الكوميديا".

وأضاف عثمان في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "الفيلم بيحكي عن تجربة ناس مرّت بقصة حب، وبتحاوّل التخلص من هذا الشعور، فيلجأون إلى طريقة مبتكرة، وبالتالي يحدث عنها الكثير من المواقف الكوميدية".

وتابع: “الفيلم عبارة عن حالة حلوة، وفكرة العلاقة بين الرجل والمرأة، خاصًة قصص الحب الحديثة، والظواهر التي تصاحبها، وعلاقة كل هذا بالحياة الحديثة التي نعيشها”.

وأكد عثمان أن قصة فيلم أسود ملّون أيضًا لها علاقة بـ الفلانتين –عيد الحب-، وقصص الحب الموجودة في الوقت الحالي، كما أنه يٌقدم شخصيات غير مستهلكة كوظائف، وتفاعلاتها مع الحياة –على حسب وصفه-.

وأوضح أنه من المقرر عرض الفيلم قريبًا في دور العرض السينمائي، خاصًة بعد الانتهاء من أعمال المونتاج مؤخرًا، ووضع الموسيقى التصويرية من قِبل مخرج الفيلم حسن البلاسي.

قصة وأبطال فيلم أسود ملون

يُجدر الإشارة إلى أن فيلم "أسود ملون"، ينتمي إلى نوعية الأفلام ذات الطابع رومانسي لايت كوميدي، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن في عالم السينما على رأسهم الفنان بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، بالإضافة إلى نخبة من نجوم الفن، ومن تأليف، الكاتب والسيناريست أحمد عبد الفتاح عثمان، ومن إخراج حسن البلاسي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال تناوله قضية اجتماعية يتم مناقشتها من خلال أحداث العمل، وينتج عنها صراع بين أبطال العمل.