الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

صرف الدواء مجانًا لـ117 مريضًا فى قافلة طبية بالمنوفية

جانب من القافلة
جانب من القافلة

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، جمعية الأورمان، أمس، فى تنظيم قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد 117 مريضًا ضمن المرضى غير القادرين بقريتي جريس وساقية المنقدى مركز أشمون، وقريتى العروسة ومنشاة السلام مركز تلا، بالتعاون مع المستشفى الجامعى بشبين الكوم، وذلك تحت رعاية اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية.

 

وأعلن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع، بالتعاون مع المستشفى الجامعى بشبين الكوم، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

 

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج، وكل ذلك بالمجان تمامًا.

 

وأضاف أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

محافظة المنوفية الكشف على ١١٧مريض التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي بالمنوفية جمعية الأورمان الكشف المجاني وصرف العلاج على المستفيدين

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