الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الصيادون عن حملة "مقاطعة الأسماك": "نحن المتضررون.. وهذه هى الحلول"

حملة مقاطعة الأسماك
حملة مقاطعة الأسماك

علق الصيادون على الحملات التي انتشرت الآن تحت عنوان “خليها تعفن” لمقاطعة الأسماك، وقالوا عبر جروبهم الرسمي “حكاوى الصيادين”: “مقاطعة لم يتضرر منها سوى عمال اليومية فقط من صيادين خاصة العمال بالمحلات والأفران والدليفري”.

وأضافوا خلال منشور لهم: “أما التجار وأصحاب الأعمال لم يتضرروا بشيء سوى أنهم أغلقوا محلاتهم ولم يشتروا أسماكًا وأصحاب مراكب الصيد أوقفوا مراكبهم أو اتجهوا بالأسماك للمحافظات الأخرى وأصبحت صرخات عمال اليومية تزداد يومًا بعد يوم”. 

أقرا أيضًا

txt

مدير معهد إعداد القادة يشيد بالأداء المتميز لكورال "هارموني عربي" التابع لجامعة عين شمس

واقترح الصيادون حلولًا منها عمل الحكومة لزيادة الإنتاج السمكى، بالإضافة إلى ضرورة وجود منافس قوي للبيع بأسعار منافسة للسوق واستيراد أسماك بدون إضافة تكلفة جمارك وضرائب والتأكد من وصولها للجمهور بأسعار مناسبة، وأخيرًا العمل على مقاطعة المنتجات الأخرى حتى ترخص.

كانت محافظة دمياط، شهدت أمس الثلاثاء، بداية انطلاق حملات المقاطعة لشراء الأسماك نظرًا للارتفاع المبالغ فيه في أسعارها، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعوات كبرى من أجل عدم شراء الأسماك ومقاطعتها لحين نزول الأسعار التي أصابها الجنون وباتت تزيد بصورة يومية.

 

أخطر أنواع الأسماك السامة الأسماك أستاذ أمراض وتغذية الأسماك الحل في المقاطعة

مواد متعلقة

الأجهزة الكهربائية تجنى ثمار قرارات 6 مارس.. تراجعت 35% وتوقعات بانخفاضات جديدة

محافظ الإسكندرية يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي الـ59 للحساسية والمناعة

الأكثر قراءة

عاجل.. رسميًا.. إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب

عاجل|الحكومة توافق على إنشاء منطقتين استثمارية وحرة فى رأس الحكمة

اعترافات مغتصب رضيعة فى مدينة نصر: وضعتها فى كيس أسود ورميتها فى القمامة

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

استثمارات مبدئية 160 مليون دولار.. شركتان عالميتان تُخططان لتنفيذ مشروع ضخم فى مصر

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

صور

الجلسه الأولى مؤتمر كتاب الرئيس الصينى بالرعاية الإعلامية للدستور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة