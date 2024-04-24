الصيادون عن حملة "مقاطعة الأسماك": "نحن المتضررون.. وهذه هى الحلول"

علق الصيادون على الحملات التي انتشرت الآن تحت عنوان “خليها تعفن” لمقاطعة الأسماك، وقالوا عبر جروبهم الرسمي “حكاوى الصيادين”: “مقاطعة لم يتضرر منها سوى عمال اليومية فقط من صيادين خاصة العمال بالمحلات والأفران والدليفري”.

وأضافوا خلال منشور لهم: “أما التجار وأصحاب الأعمال لم يتضرروا بشيء سوى أنهم أغلقوا محلاتهم ولم يشتروا أسماكًا وأصحاب مراكب الصيد أوقفوا مراكبهم أو اتجهوا بالأسماك للمحافظات الأخرى وأصبحت صرخات عمال اليومية تزداد يومًا بعد يوم”.

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واقترح الصيادون حلولًا منها عمل الحكومة لزيادة الإنتاج السمكى، بالإضافة إلى ضرورة وجود منافس قوي للبيع بأسعار منافسة للسوق واستيراد أسماك بدون إضافة تكلفة جمارك وضرائب والتأكد من وصولها للجمهور بأسعار مناسبة، وأخيرًا العمل على مقاطعة المنتجات الأخرى حتى ترخص.

كانت محافظة دمياط، شهدت أمس الثلاثاء، بداية انطلاق حملات المقاطعة لشراء الأسماك نظرًا للارتفاع المبالغ فيه في أسعارها، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعوات كبرى من أجل عدم شراء الأسماك ومقاطعتها لحين نزول الأسعار التي أصابها الجنون وباتت تزيد بصورة يومية.