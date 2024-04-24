الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

الأجهزة الكهربائية تجنى ثمار قرارات 6 مارس.. تراجعت 35% وتوقعات بانخفاضات جديدة

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية

صرح وافي أبوسمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، بأن هناك انخفاضا في أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة تترواح بين 30 و35% حتى الآن، مدفوعا بتراجع “الأوفر برايس”، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة حالة من الاستقرار.

وأوضح أبوسمرة، في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن سوق الأجهزة الكهربائية كان قد سجلت حالة من الارتباك بسبب أزمة العملة الصعبة الأخيرة وعدم توفير الدولار، ما أسهم في تسعيرها بأسعار متباينة، لكن بعد قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف 6 مارس الماضي، وتوافر الدولار في البنوك تراجعت الأسعار بنسبة 35% حتى الآن.

الوقت الحالي مناسب للشراء 

ونصح عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية المواطنين المقبلين على الزواج، بالتوجه لشراء الأجهزة الكهربائية في الوقت الحالي، فهو الأنسب للشراء.

وفرة في المعروض بسبب الإفراجات الجمركية الأخيرة 

أكد أن هناك وفرة في المعروض من الأجهزة الكهربائية بعد الإفراجات الجمركية الأخيرة ودخول كمية كبيرة من المنتجات والمواد الخام الداخلة في التصنيع إلى مصر، ما أسهم في زيادة الكمية المنتجة في السوق.

أسعار الأجهزة الموجودة في السوق 

وعن أسعار بعض الأجهزة الكهربائية الموجوة حاليا في السوق، أوضح أبوسمرة، أن سعر جهاز التكييف حصان ونصف غير موفر للطاقة يتراوح بين 20 و25 ألف جنيه، والتكييف الموفر للطاقة (الإنفرتر) بين 30 و35 ألف جنيه، والمراوح السقف بين 800 و2500 جنيه حسب الماركة، ويتراوح سعر المبرد الصحراوي من 3 إلى 5 آلاف جنيه، والفريزرات الصندوق تترواح بين 7 و18 ألف جنيه حسب الحجم والماركة.

سعر جهاز التكييف جهاز التكييف أسعار المراوح المبرد الصحراوي أسعار الأجهزة التوقعات الأصناف شركات صناعة الأجهزة الكهربائية

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