الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الديوان الملكى السعودى: الملك سلمان يدخل المستشفى لإجراء فحوصات

سلمان بن عبد العزيز
سلمان بن عبد العزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم، دخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات.

ويجري الملك سلمان من وقت لآخر فحوصات طبية اعتيادية للاطمئنان على صحته.

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الملك سلمان يوافق على استضافة 1000 معتمر من جميع دول العالم

الملك سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد ترأس أمس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في جدة، وقد اطلع الملك خلال الجلسة، على الاتصالات والمحادثات التي جرت الأيام الماضية بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة بشأن العلاقات المشتركة وقضايا المنطقة والتطورات العالمية.

 وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان أمس أن مجلس الوزراء أشاد بمخرجات الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى، مؤكدا حرص السعودية على مواصلة تعزيز جسور التواصل مع مختلف بلدان العالم، ودعم أوجه التنسيق المشترك.

 ورحب المجلس وفق وزير الإعلام بالمشاركين في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد الاسبوع القادم بالرياض، في إطار ما توليه المملكة من الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي وصياغة مسار المستقبل لمواجهة التحديات العالمية.

 واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشئون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

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خادم الحرمين الشريفين يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطينى

الديوان الملكى السعودى سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل الملك سلمان جدة

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