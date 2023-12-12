إعفاء نائب أمير مكة من منصبه.. صدور عدد من الأوامر الملكية بالسعودية

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز عدة أوامر ملكية الثلاثاء، شملت تعيين الأمير فيصل بن سلمان مستشارًا خاصًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

كما تضمنت تعيين الأمير سلمان بن سلطان، أميرًا لمنطقة المدينة المنورة بمرتبة وزير، وإعفاء الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة من منصبه، وتعيين الأمير سعود بن مشعل نائبًا لأمير منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الممتازة.

كما صدر أمر ملكي بتعيين الأمير خالد بن سعود بن عبدالله نائبًا لأمير منطقة تبوك بالمرتبة الممتازة، وإعفاء الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية من منصبه، وتعيين الأمير سعود بن بندر نائبًا لأمير المنطقة الشرقية بالمرتبة الممتازة.