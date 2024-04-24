اتحاد منتجي الدواجن: جهود حكومية تثمر عن وفرة في السلع الأساسية

أعلن ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن استمرار الافراجات الجمركية للأعلاف بشكل مستمر، مما يساهم في استقرار سوق الدواجن.

وأوضح الزيني أنه تم الإفراج عن 750 ألف طن من الذرة الصفراء و400 ألف طن من فول الصويا، وهى كميات تكفي لاحتياجات السوق لمدة 15 يومًا على الأقل.

انعكاس توفير الأعلاف على الأسعار

أشار الزيني إلى أن توفير الأعلاف ساهم في استقرار أسعار الدواجن، حيث وصلت اليوم إلى 75 جنيهًا في بورصة الدواجن.

وأضاف أن ارتفاع أسعار البيض مؤخرًا يرجع إلى العرض والطلب، حيث أن البيض سلعة حية لا تخزن وتعتمد على التوازن بين العرض والطلب.

انخفاض أسعار البيض قريبًا

وتوقع الزيني أن تشهد أسعار البيض انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة القادمة، مشابهًا للانخفاض الذي حدث في أسعار الدواجن، لكن ذلك سيستغرق وقتًا أطول بسبب أنّ دورة إنتاج البيض أطول من دورة تربية الدواجن، حيث أن دورة إنتاج البيض تصل إلى 6 أشهر بينما دورة تربية الدواجن تصل إلى 45 يومًا فقط.

استقرار السوق

وأكد الزيني أن زيادة الأفراجات الجمركية وتوفير الأعلاف يمنحان المربيين شعورًا بالأمان ويدفعانهم للعودة إلى المنظومة، ممّا سيؤدي إلى زيادة الإنتاج.

وأضاف أن مصر تتمتع بالاكتفاء الذاتي من الدواجن، مشيرًا إلى أن المقاطعة أمر ضروري في حال ارتفاع الأسعار، ولكن هناك مقاطعة بالفعل من قبل المستهلكين نتيجة تراجع القوة الشرائية، حيث أنّ نصيب الفرد من البيض يبلغ 100 بيضة سنويًا و12.5 كيلو دجاج سنويًا.