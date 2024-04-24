الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

75.8 % من العلامات التجارية منحت لمصريين من مكتب العلامات التجارية 2023

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ارتفاع عدد الطلبات المقدمة للحصول على العلامات التجارية إلى (52853) طلبًا عام 2023، مقابل (30423) طلبًا عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 73.7%، فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة من المصريين إلى مكتب العلامات التجارية المصري للحصول على علامات تجارية (47653) طلبًا عام 2023 مقابل (25713) طلبًا عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 85.3%.

العلامات التجارية الممنوحة

وأشار جهاز الإحصاء، وفق بيان بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، إلى أن عدد العلامات التجارية الممنوحة بلغ (16659) علامة تجارية في عام 2023، وكانت مصر (12632)علامة تجارية، باقي الجنسيات (4027) علامة تجارية، مقابل (11869) علامة تجارية عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 40.4%٪.

تصدر المصريين قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالي (12632) علامة تجارية بنسـبة 75.8٪ ثم المتقدمين من الولايات المتحـدة الأمريكية بعـدد (1142) علامـة تجارية بنسـبة 6.9، ثم المتقدمين من الإمارات بعـدد (455) علامـة تجـارية بنسـبة 2.7٪ من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2023.

طلبات براءات الاختراع

بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع المصري (2095) طلبًا عـــام 2023 للحـصول على بـراءة الاخــتراع، منهــم (726) طلبًا للمصريـين بنسـبة 34.7٪، (1369) طلبًا للأجـانب بنسبة 65.3٪، مقـابـل (1914) طلبـًا عــــام 2022 بنسبة زيادة قدرها 9.5٪.

وانخفض عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب البراءات المصري (317) براءة اختراع عام 2023 منها (71) براءة اختراع للمصريين بنسـبة 22.4٪، (246) براءة اختراع للأجـــانب بنسبــة 77.6 ٪ من الإجمالي، مقــابل (512) براءة عام 2022 بنسـبة انخفاض قدرها 38.1%.

البراءات الممنوحة وفقا للتصنيف الدولي

(317) بـراءة اختــراع تـم منحهـا وفقــًا للتصـنيف الدولـي فـي مجال الإحتياجات الانسانية بعدد (80) بـراءة اختــراع بنسـبة 25.2٪ من إجمالـي البـراءات المـمنوحة عام 2023 (27.5٪للمـصريين، 72.5٪ للأجانب) يلي ذلك البراءات الممنوحة في مجال الكيمياء والفلزات بعـدد (77) بـراءة اختــراع بنسبــة 24.3٪ (31.2٪للمصـريين، 68.8٪ للأجـانب) ثم البراءات الممنوحة في عمليات التشكيل والنقل بعـدد (51) بـراءة اختـراع بنســـبة 16.1٪ (23.5٪للمصـريين، 76.5٪ للأجـانب).

البراءات الممنوحة للدول

تصدر المتقدميـن من المصريين المرتبــة الأولى حيث بلغت عدد البراءات الممنوحة لهم من مكتب البراءات المصري (71) بــراءة اخــتراع بنسـبة 22.4٪ وجــاء المتقدمين من الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بإجمالي عدد (43) براءة اختراع بنسبة 13.6٪، وجاء المتقدمين من ألمانيا في المرتبة الثالثة بإجمالي عدد (28) براءة اختراع بنسبة 8.8٪ من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2023.

الاحصاء جهاز الإحصاء العلامات التجارية براءات اختراع العلامات التجارية الممنوحة

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