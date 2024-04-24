الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

انطلق بالعاصمة الإدارية.. ضبط الأسعار أبرز ملفات اجتماع مجلس الوزراء

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

بدأت، قبل قليل، اجتماعات مجلس  الوزراء الأسبوعية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، بالمقر الجديد بالعاصمة الادارية، لبحث الملفات الشائكة.

وتتصدر اهتمامات مجلس الوزراء، عملية ضبط الأسعار فى الأسواق، ومن المرتقب أن يبحث المجلس اليوم، آخر ما تحقق والإجراءات الرامية إلى تزويد معدل الصادرات المصرية اعتمادا على قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء مسبقا كأساس ستعتمد عليه حكومته فى رفع معدل الصادرات المصرية، لضمان استدامة توافر العملة الدولارية، وعدم التعرض للنقص الذي انتهى مؤخرا.

كما يتوقع مناقشة المجلس كيفية تذليل أي عقبات تواجه أي مشروعات تعثرت جزئيا الفترة الماضية، واتخاذ ما يلزم للعمل على سرعة نهوها لتحقيق هدف الدولة التنموي فى كل القطاعات.

سير تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى

ومن المرتقب أيضا أن يبحث المجلس سير تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، لا سيما مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تحتل الاهتمام الأكبر للقيادة السياسية، خاصة وانها دخلت حيز التنفيذ لمرحلتها الثانية، حيث تستهدف تحسين حياة نحو 60% من المصريين.

كما يتوقع مناقشة المجلس لوزير التموين بشأن الجاهزية الكاملة لموسم القمح المصري وخطته لتجميع أكبر قدرر ممكن منه، ومناقشة خطة تخفيض الأسعار، خاصة فيما يتعلق بأسعار الخبز السياحي وكيفية احكام السيطرة على الأسواق ومحاربة جشع التجار.

من المتوقع أيضًا أن يناقش المجلس آخر تطورات الأوضاع فيما يخص برنامج الأطروحات الحكومية، وبحث سير الصفقات التي تحدث عنها السيد رئيس الوزراء قبل أسابيع.

 

بدأت قبل قليل اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية اهتمامات مجلس الوزراء ضبط الأسعار في الأسواق

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