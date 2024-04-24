إصابة 7 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم، بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى.



تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد وقوع حادث أعلى الطريق الأوسطى انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، وإصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.