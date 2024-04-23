محافظ القاهرة يبعث برقية تهنئة للرئيس بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء

بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء جاء فيها: "يطيب لي ان أتقدم لسيادتكم باسمى واسم أبناء محافظة القاهرة وقياداتها التنفيذية بأسمى وأصدق آيات التهنئة بمناسبة عيد تحرير سيناء.. هذه الذكرى التي ستظل رمزا لقوة وإرادة قواتنا المسلحة الباسلة التي استطاعت تحقيق النصر العظيم على ارض سيناء، داعيًا الله العلي القدير أن يحفظ مصر وأن يسدد على طريق الخير خطاكم، وأن يبارك جهودكم المخلصة وأن يحقق لشعب مصر العظيم التقدم والاستقرار في ظل قيادة سيادتكم الحكيمة ".

وكان شهد د. خالد عبد الغفار وزير الصحة، ود. رضا حجازى وزير التربية والتعليم، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ود.نعمة سعيد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر صباح اليوم احتفالية انتهاء المرحلة الأولى من مبادرة منظمة الصحة العالمية "الشراكة من أجل مدن صحية" بمدرسة عمر بن الخطاب بحى مصر الجديدة والتى تمت بالتعاون مع مؤسسة بلومبرج الخيرية ووزارتى الصحة، والتربية والتعليم، ومحافظة القاهرة.

إنجازات عديدة

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن القاهرة شهدت خلال السنوات الـ١٠ منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية العديد من الانجازات التى تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطن، وتوفير حياة كريمة له من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التى تساهم فى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والمعيشية له.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تغيير الوعى الصحى عند الأطفال وزرع افكار جديدة من أجل تحسين البيئة التغذوية، وتحسين صحة الأطفال والحد من الأمراض المزمنة على المدى البعيد ، وتدريب المدرسين ليكون لديهم القدرة على تصحيح مفاهيم وعادات الأطفال الخاطئة عن طريق تطبيق الأساليب الصحية بالمدارس المشاركة فى مشروع المدن الصحية، وعمل تثقيف عن التغذية الصحيحة، كما تم التعاون مع بنك الطعام لامداد المدارس بالفاكهة والخضار الطازج يوميًا، وتوفير المواد التعليمية للطلاب والتى تهدف لتوصيل المعلومة بشكل شيق عن طريق إمداد المدارس بالبوسترات التثقيفية، وقصص تلوين الخضار والفاكهة، والعاب مثل السلم والثعبان، وتفعيل يوم الطعام الصحى، وتوعية كل الطلبة بإحضار طعام صحى، واستبعاد الأطعمة غير الصحية.