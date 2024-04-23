الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رياضة

أمنية فخرى تشكر الرئيس السيسى على الاهتمام بـ"الأبطال الأولمبيين"

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجهت أمنية فخرى بطلة العالم السابقة عن عام 2006 في الخماسي الحديث، الشكر لـ الرئيس عبدالفتاح السيسى، على الاهتمام بـ "الأبطال الرياضيين سواء الأولمبيين، أو على كافة الأصعدة والرياضات المختلفة.

وقالت أمنية فخري في أولى حلقات برنامج "الطريق إلى باريس"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة ومن تقديم الإعلامية نجلاء حلمي:"أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بالأبطال الأولمبيين والرياضيين، وحرصه الدائم على التواصل مع كافة الرياضيين".

وأضافت “فخري”: "الرئيس السيسي، دائم الاستماع لأفكار واقتراحات ومطالب أبطال مصر، حول رؤيتهم للقطاع الرياضي بشكل عام وهذا يظهر دائمًا، بحرصه على مشاركة الأبطال الأولمبيين في كافة الأحداث الرياضية".

أمنية فخري الرئيس السيسي الأبطال الأولمبيين الخماسى الحديث عبدالفتاح السيسي

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