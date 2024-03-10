الخماسى الحديث يوقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للتكنولوجيا

وقع الاتحاد المصري للخماسي الحديث، برئاسة المهندس شريف العريان بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة د.إسماعيل عبدالغفار لتنظيم بطولتي العالم للخماسي الحديث للناشئين بالإسكندرية "يونيو 2024" وبطولة البياثل والترياثل ببورسعيد "أكتوبر 2024".

جاء ذلك في ختام منافسات بطولة كأس العالم للخماسي الحديث التي أقيمت في الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 5 وحتي 10 مارس الجاري.

ووقع الإتفاق كلا من المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي ودكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

وأعرب رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عن سعادته باستضافة نسخة جديدة من بطولة العالم للخماسي الحديث.

وأوضح عبدالغفار خلال تصريحاته أن التعاون مع المهندس شريف العريان واتحاد الخماسي الحديث فرصة لمساعدة أبطال مصر العالميين.

من جانبه وجه شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الشكر للأكاديمية العربية لاستضافتها لبطولتي العالم ودعمها للمنتخب الوطني طوال الفترة الماضية سواء باستضافة بطولات او استضافة التدريبات.

واختتمت اليوم بطولة كأس العالم للخماسي الحديث واستطاعت مصر التتويج بميداليتين في البطولة من خلال الثنائي أحمد الجندي ومعتز وائل اللذان نجحا في التتويج بذهبية وفضية فردي الرجال، على الترتيب خلال نهائي فردي الرجال الذي أقيم أمس السبت.

فيما حقق الزوجي المصري المكون من ملك إسماعيل ومحمد الجندي المركز الرابع برصيد 1315 نقطة في منافسات التتابع المختلط.

مصر تحتل المركز الرابع بالتتابع المختلط في كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة

احتل الثنائي محمد الجندي وملك إسماعيل لاعبا المنتخب الوطني الخماسي الحديث المركز الرابع في سباق التتابع المختلط ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

حصد المركز الأول الزوجي المكسيكي المكون من ماريانا أركيو ودويليو كاريلو برصيد 1350 نقطة، فيما فاز بالمركز الثاني الزوجي الكازاخستاني المكون من ليودميلا ياكوفيلفا وتيمرلان أبدرايموف برصيد 1337 نقطة، بينما حقق المركز الثالث والميدالية البرونزية الزوجي الكوري الجنوبي المكون من سيونجمين سيونج وشانجوان سيو برصيد 1322 نقطة.

فيما جاء الزوجي المصري المكون من ملك إسماعيل ومحمد الجندي بالمركز الرابع برصيد 1315 نقطة.

حضر مراسم التكريم، وتوزيع الجوائز كل من، كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي، وتشايني فانج السكرتير العام للاتحاد الدولي، وشريف العريان رئيس الاتحاد المصري واديتا ملاوسزيك المندوب الفني بالاتحاد الدولي، ياسر حفني رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي، روب ستول أولي عضو الاتحاد الدولي، وعوض سامي عضو المجلس التنفيذي بالاتحاد المصري، ومارتن داوي عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للتسويق وأخيرًا حازم الدمهوجي نائب رئيس الاتحاد المصري.