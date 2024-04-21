الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مصر تتوج بفضية الزوجي المختلط بكأس العالم للخماسي الحديث بتركيا

منتخب الخماسي الحديث
منتخب الخماسي الحديث

توج معتز وائل وأميرة قنديل ثنائي منتخب الخماسي الحديث بفضية منافسات الزوجي المختلط في بطولة كأس العالم، المقامة حاليًا في تركيا خلال الفترة من 16 وحتى 20 إبريل الجاري، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين المصنفين من مختلف الدول.

وحقق ثنائي مصر الميدالية الفضية برصيد 1318 نقطة بينما حقق ثنائي كازاخستان إلينا بوتابينكو وبافل إلياشينكو الذهبية برصيد 1327 نقطة وحقق ثنائي إيطاليا أورورا توجنيتي وفيدريكو أليساندرو الميدالية البرونزية برصيد 1314 نقطة.

وكان معتز وائل قد حقق الميدالية الفضية في فردي الرجال برصيد 1490 نقطة بينما حقق أحمد الجندي الميدالية البرونزية برصيد 1483 نقطة بينما حقق الكوري الجنوبي شانجوان سيو برصيد 1497 نقطة.

كما حققت ملك إسماعيل، لاعبة المنتخب المصري للخماسي الحديث الميدالية البرونزية في فردي السيدات.

وتشارك البعثة المصرية في البطولة ببعثة مكونه من 23 فردا تضم كل من عوض سامي عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة وأمير أبو سمرة للبعثة وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة للاتحاد وجهاز فنيا يضم كل من المديرين الفنيين رؤوف حسام وعبد الرحمن عيسى واحمد سلامة مساعد المدير الفني ومحمد غيث ومحمد العسال وعبد الرحمن عادل المديرين الفنيين للسلاحو ياسر عصر مديرا فنيا للفروسية وهشام سليمان مديرا فنيا للجري وابراهيم سكر مديرا فنيا للرماية والدكتور محسن حسني أخصائيا للعلاج الطبيعي واصابات الملاعب ومحمد نجاح مديرا فنيا للياقة البدنية.

و8 لاعبين ولاعبات هم كل من أحمد الجندي ومحمد الجندي ومهند شعبان ومعتز وائل واللاعبات هايدي عادل وسلمي أيمن وأميرة قنديل وملك خالد.

وجاء توج معتز وائل وأميرة قنديل ثنائي منتخب الخماسي الحديث بفضية منافسات الزوجي المختلط في بطولة كأس العالم، المقامة حاليًا في تركيا تأكيدا على أن منتخب مصر يسير في الطريق الصحيح قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس.

وياسر حفني ملك إسماعيل ثنائي إيطاليا أورورا توجنيتي منتخب الخماسي الحديث منافسات الزوجي المختلط في بطولة كأس العالم

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