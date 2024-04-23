الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اليوم.. قطع المياه عن هذه المناطق 14 ساعة لأعمال التطهير

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه عن عدد من المناطق اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، لمدة 14 ساعة متواصلة.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، إنه تقرر قطع المياه عن قرية الدهابية بمركز ببا، اليوم الثلاثاء، اعتبارًا من الساعة 10 صباحا حتى 12 منتصف الليل، وذلك للقيام بأعمال تطهير وتعقيم محطة مياه الدهابية.

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رئيس القابضة للمياه يجتمع بمديرى أمن شركات مياه الشرب

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استعلام فاتورة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ

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قطع المياه عن عدد من المناطق اليوم لمدة 5 ساعات

مياه الشرب تناشد المواطنين بتدبير احتياجاتهم

وتقدمت الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة. 

ونوهت الشركة ببتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.  

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