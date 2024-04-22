رئيس القابضة للمياه يجتمع بمديرى أمن شركات مياه الشرب

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية الدور الكبير الذى تبذله الإدارة العامة للأمن بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاته التابعة، مشيرا إلى أنه تم تطوير المنظومة الأمنية للشركات التابعة وجعلها تواكب التطور التكنولوجى الأمنى من حيث أساليب التأمين وفقا للقواعد الفنية لنظم الأمن والحراسة الحديثة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الأمنية المعاصرة، للحفاظ على أمن المنشآت الحيوية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وكرم المهندس ممدوح رسلان، مديري الأمن بشركات (صرف القاهرة، مياه القاهرة، مياه الإسكندرية، سوهاج الجيزة)، ذلك تقديرًا لتميز إدارات الأمن بتلك الشركات واتخاذ كل الضوابط والإجراءات الأمنية لمتابعة التطور التكنولوجي في مجالات التأمين.

وقال اللواء عبد الرحيم أبو طالب، مدير عام الأمن بالشركة القابضة، إنه تم المرور على جميع الشركات التابعة، وتقييمها وفقا لمجموع من الضوابط والإجراءات القياسية، معربًا عن الاهتمام بتزويد إدارات الأمن بالشركات بالإمكانيات المتاحة لتأمين المنشآت، وتثقيف وتدريب الأفراد وتوعيتهم بمهام وواجبات الخدمة، وتعميم كاميرات المراقبة فى التأمين، ومنظومة C.P.S علي السيارات بالشركات التابعة

القابضة للمياه تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لتوصيل المياه لقرى بالشرقية



وشهد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية ويمثلها المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس مجلس الإدارة، ومؤسسة مصر الخير ويمثلها الأستاذة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بالمؤسسة وذلك لتوصيل مياه الشرب النقية للأسر الأولى بالرعاية بقرى (كفر المدينة – هانون) بمنشأة أبوعمر مركز الحسينية محافظة الشرقية.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أن البروتوكول يمثل إحدى الخطوات المهمة في إطار جهود الشركة لتعزيز التنمية المستدامة وتبني آليات المشاركة المجتمعية لخدمة القرى الأكثر احتياجا. ويعكس الدور التنموي لمؤسسة مصر الخير في دعم الحالة المعيشية والصحية للمواطنين، خاصة في المناطق الريفية.



