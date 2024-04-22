الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

قطع المياه عن عدد من المناطق اليوم لمدة 5 ساعات

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه عن عدد من المناطق اليوم الإثنين الموافق 22-4-2024، لمدة 5 ساعات متواصلة.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية إنه سيتم قطع المياه لمدة 5 ساعات، اليوم الإثنين الموافق 22-4-2024، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، عن مدينة ميت غمر وقرية دقادوس.

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غدًا... قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها بالمنوفية

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لغسل الشبكات.. قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها بالمنوفية غدًا

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قطع المياه عن بعض قرى مركز إهناسيا ببنى سويف فى هذا الموعد

سبب قطع المياه عن مناطق بالدقهلية اليوم

وارجعت الشركة سبب القطع نظرًا للقيام بأعمال غسيل الشبكات بالمناطق المذكورة.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125. 

قطع المياه قطع المياه اليوم مياه الشرب شبكات المياه الدقهلية

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لغسل الشبكات.. قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها بالمنوفية غدًا

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