قطع المياه عن عدد من المناطق اليوم لمدة 5 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه عن عدد من المناطق اليوم الإثنين الموافق 22-4-2024، لمدة 5 ساعات متواصلة.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية إنه سيتم قطع المياه لمدة 5 ساعات، اليوم الإثنين الموافق 22-4-2024، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، عن مدينة ميت غمر وقرية دقادوس.

سبب قطع المياه عن مناطق بالدقهلية اليوم

وارجعت الشركة سبب القطع نظرًا للقيام بأعمال غسيل الشبكات بالمناطق المذكورة.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.