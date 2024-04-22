الإثنين 22 أبريل 2024
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استشاري طاقة: العالم "يقامر" بمستقبل الأرض وينفق المخصصات البيئية على الحروب

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

قال د.مهندس ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، إن الواقع يؤكد أن كل المحاولات التي حاول فيها العالم تطبيق قواعد العدالة في حماية الأرض ومساعدة كل الأطراف على وجه الأرض لمجابهة التلوث والتغيرات المناخية كل هذه الجهود فشلت وأخفقت حتى الآن؛ لأن كل الجهود تتلون بالمقاصد السياسية.

أضاف "عزيز"، خلال مداخلة عبر الإنترنت لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن مبادئ العدالة أخفقت إخفاقًا غير معقول وكل المحاولات باءت بالفشل والدول العظمى لم تطبق تلك العدالة بشأن مكافحة التغير المناخي، مشددًا على أن الدول العظمى ربطت معونات مكافحة التغير المناخي بالمواقف السياسية.

وأشار إلى أننا نحتاج أن تأخذ مبادئ العدالة مكانها الطبيعي والحقيقي ويرتدع العالم إلى العقل والرشاد والنظرة المستقبلية الحقيقة، والتي تأخذ مجد الأرض وسلامها وعودتها لكي تتعافى لكي تصلح لسكن الإنسان، موضحًا أن العالم مهدد بالتصحر وحرائق الغابات وشح المياه ونقص الموارد، وليس هناك خطط رشيدة أتت بثمار مؤثرة.

وشدد على أن هناك دول أطلقت استراتيجيات ممتازة ولكن المجهود محلي ولم يعم العالم أجمع، موضحًا أنه حتى الآن تحترق أكثر من 200 مليار دولار على الأرض الأوكرانية من خلال أسلحة، معقبًا: "نحن في عالم مجنون يقامر بمستقبل الأرض.. العالم أنفق أموالًا طائلة في حرب أوكرانيا وينفق المخصصات البيئية على الحروب والسلاح".

وأوضح أنه عاجلًا أم أجالًا لا بد سيقلع العالم عن استخدام البلاستيك نهائيًا وينتج من النفط وهذه الثروة البترولية غير كافية، ويجب الاهتمام ببدائل البلاستك، مؤكدًا أن الثروة البترولية ستنضب خلال 40 عامًا.

الحروب السلاح مساء dmc الدكتور مهندس ماهر عزيز الثروة البترولية

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