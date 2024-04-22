الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدفاع المدني بغزة: انتشال أكثر من 200 شهيد من مقبرة جماعية بمجمع ناصر

الدفاع المدني بغزة
الدفاع المدني بغزة

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل إن الواقع في قطاع غزة صعب ومأساوي في ظل استمرار الحرب لليوم الـ200 تقريبًا.

أضاف بصل في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن الحرب في قطاع غزة استشهد فيها الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى إصابة الآلاف ويعاني منها كل سكان قطاع غزة على المستويات كافة.

أشار إلى أن المجاعة والقصف والتهجير كل ذلك يؤثر على حياة الناس في قطاع غزة، موضحًا أنه تم اكتشاف مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي، وطواقم الدفاع المدني تعمل على انتشال الجثامين الموجودة.

وأكد أنه تم انتشال أكثر من 200 شهيد من هذه المقبرة، إضافة إلى انتشال 110 شهداء من محيط مقبرة مجمع ناصر الطبي أثناء اجتياح منطقة خان يونس.

غزة قطاع غزة المقبرة الجماعية مجمع ناصر مجمع ناصر الطبي

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