الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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عزت إبراهيم: الصراع الإيرانى الإسرائيلى الحالى فرض معطيات جديدة بالساحة الأمريكية الداخلية

عزت إبراهيم
عزت إبراهيم

قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي وعضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر، إن طبيعة الصراع في المنطقة بعد 13 أكتوبر الماضي تغيرت كثيرًا، ولا سيما قواعد اللعبة والصدام بين إسرائيل وإيران بشكل مباشر فرض معطيات جديدة في الساحة الأمريكية الداخلية.

 

الموقف الأمريكي من الصراع في المنطقة 

وأكد عزت إبراهيم، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الموقف الأمريكي الحالي به جوانب عديدة أو قراءات مختلفة للوضع، والصحافة الأمريكية تتحدث عن أمريكا في خفض الصراع أو إنهاء الأزمة الأخيرة هي حققت، على حد تعبير «نيويورك تايمز»، فوزًا تكتيكيًا لكن محملًا بفشل استراتيجي كبير.

 

كبح جماع إسرائيل

وتابع: «جزء من الفوز التكتيكي يتمثل في أنها تجنبت فكرة الدخول أو أجلت فكرة الحرب الشاملة في المنطقة، لكن في نفس الوقت الفشل الاستراتيجي الكبير نتيجة عدم دخول الولايات المتحدة لكبح جماح إسرائيل وعدم استخدامها للفيتو بشكل متكرر خاصة ثلاث مرات للمنع وقف إطلاق إطلاق النار، وفتح مخازن الأسلحة لإسرائيل من جديد وإقرار المساعدات الأخيرة في الكونجرس».

عزت إبراهيم الصراع في المنطقة اكسترا نيوز كلام فى السياسة أحمد الطاهري

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