الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"حرمها من الطفولة".. معركة الطفلة أوليفيا مع اعوجاج العمود الفقرى (فيديو)

الطفلة أوليفيا
الطفلة أوليفيا

في إطار الاهتمام بالحالات الإنسانية، سلطت  الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامجها "صالة التحرير" الذي يُبث على قناة صدى البلد، الضوء على قصة الطفلة أوليفيا، البالغة من العمر ١٢ عامًا، والتي تواجه تحديات جسيمة بسبب معاناتها من تشوه خطير في العمود الفقري.

أكدت "مصطفى" أن الوضع الصحي لأوليفيا التي تعاني من مرض اعوجاج العمود الفقري، يستدعي تدخلًا جراحيًا عاجلًا، حيث تفوق تكلفة العملية الجراحية المطلوبة 250 ألف جنيه مصري، وهو مبلغ ليس بالهين على أسرتها.

وفي حديثها، شرحت "أوليفيا" كيف أثر هذا المرض على حياتها اليومية، قائلة: "لقد حرمني هذا المرض من الذهاب إلى المدرسة والعيش بحرية، وأنا محرومة من التمتع بطفولتي لثلاث سنوات الآن".

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