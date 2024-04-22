الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

معداوى: تركت عملى لدعم حلم والدتى فى إنشاء مشروع لبيع الملابس "هاند ميد"

أحمد المعداوي، صانع
أحمد المعداوي، صانع المحتوي

قال أحمد المعداوي، صانع المحتوي، إن ترك عمله لكي يتفرغ ويدعم حلم والدته في إنشاء مشروع لبيع الملابس "هاند ميد"، وكانت مهمته في هذا المشروع التصوير والتسويق له.

 

مشروعات ملابس الهاند ميد

وأكد بثينة صالح، صاحبة هذا المشروع، خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "سبب شغفي في إنشاء مشروع للملابس الهاند ميد هو حبي الشديد للرقة والجمال والبساطة في كل شيء، والمشروع حاليًا يضم 50 فردًا".

 

جودة المنتج

وأضافت في حديثها، أن فريق عمل هذا المشروع يعمل بكل جدية بسبب حبهم الشديد لهذا العمل دون النظر للعائد المادي الذي يعود عليهم في النهاية، معبرة: "العمال في المشروع بيخافوا من أحمد ابني لأنه حازم في الشغل ولازم كل حاجة تطلع مظبوطة من غير غلطة، ولكن الحمد الله الناس كلها تعليقاتها حلوة على شغلنا، وإحنا مكملين في نفس الجودة والإتقان".

أحمد معداوي السفيرة عزيزة دي ام سي ملابس هاند ميد بثينة صالح

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