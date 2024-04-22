الإثنين 22 أبريل 2024
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الدين لله

الشيخ ياسين التهامى يرفض دخول قرية القرنة قبل زيارة ساحة الشيخ الطيب

ياسين التهامى
ياسين التهامى

زار الشيخ ياسين التهامي، أمس الأحد، قرية القرنة بمحافظة الأقصر، حيث التقى أهالي القرية، وعلى رأسهم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والشيخ محمد الطيب، شقيق الإمام الأكبر، وتجول في شوارعها.

إصرار على زيارة آل الطيب

وأثناء زيارته، أصر الشيخ التهامي على زيارة ساحة الشيخ أحمد الطيب، وهي ساحة مشهورة في القرنة. ورفض الشيخ التهامي دخول المدينة قبل زيارة آل الطيب، تعبيرًا عن احترامه وتقديره لهم.

ونشر "التهامي" مقطعا على "فيسبوك" يتضمن صورا من الزيارة، معلقا عليه: "أحب لقا الأحباب في كل ساعة، لأن لقا الأحباب فيه المنافعُ.. أيا قرّة العينين تاللَه إنَّني على عهدكُم باقٍ وفي الوصلِ طامعُ.. لقد نبتت في القلبِ منكم محبّة، كما نبتت في الراحتين الأصابِعُ".

ساحة الشيخ أحمد الطيب: منارة علم منذ 120 عامًا

تُعد ساحة الشيخ أحمد الطيب الحساني، جد شيخ الأزهر الشريف، منارة علم وروحانيات في مدينة الأقصر، حيث يعود تاريخها إلى عام 1900 ميلادي، أي ما يقرب من 120 عامًا، وتبلغ مساحتها 5 قراريط مربعة.

أسس الشيخ الساحة لإلقاء دروس العلم في وقت كانت تندر فيه المدارس وكتاتيب تحفيظ القرآن الكريم في المدينة الغربية للأقصر.

وتواصل عائلة الشيخ، ومنهم الشيخ محمد الطيب، شقيق شيخ الأزهر، الإشراف على الساحة حتى يومنا هذا.

ياسين التهامي قرية القرنة ساحة أحمد الطيب الشيخ أحمد الطيب الإمام الأكبر

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