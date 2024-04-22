ثورة في الصوب الزراعية.. "رئيس البحوث" يضع خارطة طريق لرفع كفاءة الأصول

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة الأصول التابعة للوزارة لرفع كفاءتها وحسن استغلالها، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة منها.

موقع الصوب الزراعية

وقام الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بتفقد موقع الصوب الزراعية بمحطة بحوث بهيتم في محافظة القليوبية، برفقة الدكتور أيمن عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب الزراعية، والدكتور أحمد حلمي، رئيس البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر.

وكان في استقبالهم الدكتورة جيهان عبد الواحد، مديرة المحطة، حيث قاموا بتفقد أصول المحطة والمساحات المزروعة، بالإضافة إلى الصوب الزراعية والأراضي المكشوفة في مساحة ٢٨ فدان، وأيضًا المنحل ومصنع العلف ومبنى المحطة النوعية والمحطة الإقليمية.

وأشار إلى أن المحطة تضم ٢٨ صوبة في مساحة ٧ فدان، وأنها مستغلة بشكل كامل، معبرًا عن شكره للقائمين على المحطة وطالبهم ببذل مزيد من الجهد لتطوير العمل والأداء في المحطة. كما أكد أن جولاته الميدانية مستمرة لمتابعة العمل في جميع المحطات والإدارات التابعة للمركز، تنفيذًا لتوجهيات وزير الزراعة في هذا الشأن.