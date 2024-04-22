انطلاق فعاليات أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية

انطلقت فعاليات افتتاح أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد، الذي تُنظمه جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٨ أبريل الجاري، بحضور اللواء/ عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، ولفيف من رؤساء وقيادات الجامعات والمحافظة.

وفي كلمته، أعرب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن سعادته بمشاركة طلاب الجامعات والمدارس في أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد، مؤكدًا على أهمية هذا الحدث في تعزيز العلاقات بين طلاب الجامعات والمدارس المختلفة، مثنيًا على المشروعات العلمية والتكنولوجية التي قدمها الطلاب بالمعرض الغذائي ومعرض الابتكارات التكنولوجية، مؤكدًا على دعم القيادة السياسية للمشروعات القومية الضخمة لكي تواصل مصر تحقيق المكانة التي تليق بيها في ظل "الجمهورية الجديدة".

وأوضح الدكتور جمال تاج أن أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد الذي تنظمه جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية بالتعاون مع جهاز مدينة أسيوط الجديدة، ومجلس أمناء مدينة أسيوط الجديدة، ومديرية الشباب الرياضة بأسيوط، ونقابة المهندسين، وشركة Smart Systems، مشيرًا إلى دعم الجامعة للأشطة الطلابية لتحقيق التكامل واستغلال طاقات طلاب الجامعات والمدراس المختلفة، وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة التى تُسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم المتنوعة.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية أن الحدث يحظى بمشاركة طلاب (١٠) جامعات من إقليم وسط الصعيد وهي: ( جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة أسيوط - جامعة الأزهر فرع أسيوط - جامعة سفنكس - جامعة بدر - جامعة أسيوط الأهلية - الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية فرع أسيوط - الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط – الكلية التكنولوجية بوسط الوادي ويُمثلها معهد الري والمساحة، والمعهد العربي لتكنولوجيا الاتصالات بالمنطقة التكنولوجية)، بالإضافة إلى مشاركة طلاب من (٧) مدارس وهي:( مدرسة أسيوط الجديدة الثانوية العامة المشتركة - مدرسة أسيوط الجديدة الرسمية للغات - المدرسة الثانوية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط - مدرسة Futures للغات بأسيوط الجديدة - مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية - مدرسة Stem - ومدرسة Smart )، مؤكدًا أن هذا الحدث يعُد من أهم اللقاءات الشبابية التى تجمع لأول مرة شباب جامعات ومدارس الإقليم مما يُسهم في توطيد أواصر الصداقة بين طلاب جامعات ومدارس الإقليم.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالمولى خلال كلمته التي ألقاها نيابةً عن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد يعُد فرصة جيدة لطلاب الجامعات والمدارس؛ لتنمية مواهبهم وقدراتهم في مختلف الأنشطة، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية لملف التعليم والملفات الاقتصادية، وحرصها على تحقيق أمن وسلامة وطننا الغالي مصر في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات.

ومن جانبه، أكد الدكتور علي يوسف نائب رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية لشئون التعليم والطلاب، أن الحدث يحظى بمشاركة أكثر من ٥٠٠ طالب وطالبة من شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد، كما يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والعلمية والثقافية والفنية المختلفة، بالإضافة إلى الندوات التوعوية والتثقيفية التي تُعقد على مدار الأسبوع، مؤكدًا على أهمية استمتاع الطلاب بمختلف الأنشطة التي تهدف لبناء جيل واعٍ.

وعلى هامش الفعاليات، نظمت الجامعة معرضًا لمنتجات الصناعات الغذائية ومعرضًا للإبتكارات العلمية والتكنولوجية والذي احتوى على المشروعات العلمية والتكنولوجية، والتي بلغ عددها الإجمالي ٦٨ مشروعًا بواقع ٤٤ مشروعًا لطلاب الجامعات في مختلف المجالات، و٢٤ مشروعًا لطلاب المدارس، وتفقد الحضور كافة المنتجات الغذائية والمشروعات الابتكارية التي قدمها طلاب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد، وقدم الطلاب شرحًا لمنتجاتهم ومشروعاتهم، وأثنى الحضور على جميع المنتجات والمشروعات المشاركة بالمعرض، والتي اتسمت بالإبداع والابتكار، وعبرت عن تمتع الطلاب المُشاركين بقدرات حقيقية تؤهلهم؛ لمواكبة تطورات سوق العمل.

شهد افتتاح الفعاليات، الدكتور مصطفي كمال رئيس جامعة بدر بأسيوط، والدكتور منصور الكباش رئيس جامعة سفنكس، والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب نيابةً عن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علي محمد يوسف نائب رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، ولفيف من قيادات الجامعات وعمداء ووكلاء الجامعات المُشاركة، بالإضافة إلى طلاب الجامعات والمدارس المشاركة.