نعمة سعيد لـ الدستور: "الشراكة من أجل مدن صحية" مبادرة جديدة لتحسين صحة أطفال مصر

أطلقت اليوم الإثنين، مبادرة "الشراكة من أجل مدن صحية" في مصر، وذلك بهدف تحسين صحة الأطفال من خلال التوعية بأهمية الرياضة والحركة والتغذية السليمة.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية، ووزارتي الصحة والتعليم، ومحافظة القاهرة، وبنك الطعام المصري.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز السلوكيات الصحية لدى الأطفال في المدارس، من خلال توفير برامج تثقيفية وترفيهية، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، وتناول الطعام الصحي.

وقال الدكتور نعمة سعيد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر لـ الدستور، إن هذه المبادرة هي من أهم المبادرات التي تساعد في تحسين صحة أطفال مصر.

وأضاف أن المبادرة ستُطبق في البداية في خمس مدارس، على أن يتم تعميمها في باقي المدارس على مستوى جمهورية مصر العربية في المراحل المقبلة.

وقد حضر إطلاق المبادرة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

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عقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى

في سياق منفصل، تستعد وزارة التربية والتعليم لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وقد أعلنت الوزارة عن مواصفات الورقة الامتحانية للتعليم العام، والتي تتضمن: