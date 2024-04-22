الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نعمة سعيد لـ الدستور: "الشراكة من أجل مدن صحية" مبادرة جديدة لتحسين صحة أطفال مصر

مبادرة جديدة لتحسين
مبادرة جديدة لتحسين صحة أطفال مصر

أطلقت اليوم الإثنين، مبادرة "الشراكة من أجل مدن صحية" في مصر، وذلك بهدف تحسين صحة الأطفال من خلال التوعية بأهمية الرياضة والحركة والتغذية السليمة.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية، ووزارتي الصحة والتعليم، ومحافظة القاهرة، وبنك الطعام المصري.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز السلوكيات الصحية لدى الأطفال في المدارس، من خلال توفير برامج تثقيفية وترفيهية، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، وتناول الطعام الصحي.

وقال الدكتور نعمة سعيد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر لـ الدستور، إن هذه المبادرة هي من أهم المبادرات التي تساعد في تحسين صحة أطفال مصر.

وأضاف أن المبادرة ستُطبق في البداية في خمس مدارس، على أن يتم تعميمها في باقي المدارس على مستوى جمهورية مصر العربية في المراحل المقبلة.

وقد حضر إطلاق المبادرة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

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عقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى

في سياق منفصل، تستعد وزارة التربية والتعليم لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وقد أعلنت الوزارة عن مواصفات الورقة الامتحانية للتعليم العام، والتي تتضمن:

  • أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
  • أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
  • أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.
  • أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
  • أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
  • أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
  • أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي».
  • جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها «حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور».
  • أن تقيس أسئلة الامتحان ما تمت دراسته من توزيع المنهج.
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي استعرض الدكتور رضا حجازي إرشادات الصحة العالمية العالمية

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