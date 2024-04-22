الإثنين 22 أبريل 2024
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الثقافة

علي قطب: المسرح الغنائي أثر في نجيب محفوظ وزكريا أحمد الأكثر حضورا لدى أديب نوبل

نجيب محفوظ
نجيب محفوظ

تحدث الكاتب والباحث علي قطب عن الروافد التي شكلت وعي نجيب محفوظ الغنائي، وذلك ضمن سياق حوار مطول أجرته معه جريدة حرف الإلكترونية التي تصدر عن مؤسسة الدستور.

الغناء والطرب في أدب نجيب محفوظ

 

و يقول على قطب عن كتابه الجديد الذي يصدر عن بيت الحكمة للثقافة تحت عنوان "الغناء والطرب في أدب نجيب محفوظ:" العالم كله في هذه العوالم غناء: نداء الباعة، لعب الأطفال في الشوارع، شاعر الربابة في المقهى، حلقات الذكر، الابتهالات، صوت الآذان، لكل هذه الأصوات جمال، فضلا عن حفلات المنازل والأسطوانات ثم دخول الراديو والإذاعات الأهلية ثم الإذاعة الحكومية.

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ويضيف:" نجيب محفوظ نفسه امتلك صوتا جميلا، والبطل لديه جميل الصوت، ككمال عبد الجواد، أو الصبي في حكايات حارتنا هناك إجماع على جمال صوته من الجارات اللاتي تقول لوالدته: ليكن مثل سي أنور أو عبد اللطيف البنا، هناك تنغيم في الحياة اليومية، حتى في المشاجرات.

ويختتم:" المسرح الغنائي أيضا أثر في نجيب، أعمال سلامة حجازي وسيد درويش وزكريا أحمد وداود حسني، إن زكريا أحمد من أكثر الشخصيات حضورا في عالم محفوظ".

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علي قطب جريدة حرف الإلكترونية مؤسسة الدستور بيت الحكمة للثقافة بيت الحكمة

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